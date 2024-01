Bel gesto di fair play di Lorenzo Dickmann contro il Modena

Squadra in casa

Sta facendo discutere, in maniera positiva, il bellissimo gesto di fair play di Lorenzo Dickmann avvenuto in occasione di Modena-Brescia, terminata con la vittoria delle Rondinelle (gol e highlights).

Gesti ormai inusuali nel calcio e ancor più difficili da vedere se al triplice fischio mancano soli cinque minuti e il risultato è ancora apertissimo.

L’azione

Tutto avviene al minuto 85: il Modena è sotto di un gol, è alla ricerca del pareggio e usufruisce di un calcio d'angolo a favore del Modena. I canarini, però, lo gestiscono male e il Brescia dopo aver liberato l’area prova a contrattaccare.

Il gesto di fair play

Il rapido contropiede è affidato a Dickmann che corre veloce sulla corsia di sinistra inseguito Oukhadda. Il terzino del Modena sembrava essere anche in vantaggio, ma a un certo punto il terzino del Modena s’è fermato di colpo iniziando prima a zoppicare e poi s’è accasciato a terra toccandosi il flessore con la mano. Ormai incontrastato, Dickmann aveva davanti a sé tutto il campo libero e poteva proseguire, magari sfruttando anche il sostegno dell’occorrente Bianchi per segnare il gol del 3-1 e chiudere la partita. L’esterno biancoblù ha invece preferito mettere la palla in fallo laterale e fermare l’azione.

Gli applausi e gli elogi

"Non vedo il perché di tutto questo stupore, ho semplicemente fatto la cosa che più sembrava giusta. Non mi sento un eroe". Queste le parole di Lorenzo Dickmann rilasciate al quotidiano Tuttosport che fanno apprezzare ancor di più il bel gesto applaudito da tutto il pubblico presente allo stadio “Braglia” ed elogiato successivamente anche dalla Lega Serie B.