Serie B | Modena-Brescia 1-2: gol e highlights

Il 2024 del Brescia inizia nel migliore dei modi, con la vittoria esterna e pesante sul campo del Modena. Grazie all’autorete di Zaro dopo cinque minuti e alla prodezza su punizione di Galazzi, le Rondinelle hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di due lunghezze. Il gol su rigore a inizio ripresa di Tremolada ha riaperto la partita, ma la squadra di Maran non ha commesso più errori conquistando tre punti fondamentali che proiettano il Brescia in zona play off.