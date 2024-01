Il ricordo commosso di Roberto Baggio per Gigi Riva

La morte di Gigi Riva ha provocato sgomento nel mondo del calcio italiano. Tanti protagonisti e campioni Azzurri hanno voluto rendere omaggio a Rombo di Tuono e tra questi non poteva mancare l’amico Roberto Baggio che l’ha ricordato con una lettera commovente inviata all’Ansa. Nel 1994 Gigi Riva era capo delegazione della nazionale Azzurra e fu il primo ad abbracciare il Divin Codino dopo il rigore sbagliato a Pasadena, nella finale dei Mondiali negli Stati Uniti.

La lettera di Roberto Baggio

“Caro Gigi, amico di tante battaglie e di altrettante ferite… La vita ci ha unito nel suo viaggio, vissuto da noi con tanto amore ed infinita passione per il gioco più bello del mondo. Sei stato unico e prezioso esemplare di grande umiltà. Sei stato per me un esempio bellissimo di coerenza e di attaccamento alla maglia, di sincero coraggio. Hai amato come nessun altro la terra che ti ha adottato. Hai saputo trasformare la tua sofferenza e i tuoi dolori in positivo riscatto. Sei stato un compagno di viaggio saggio e prezioso, sei stato sempre te stesso dentro e fuori dal campo. Sei stato qualcosa di unico ed indimenticabile, così come sono certo che unico e indimenticabile sarà quel ‘rombo di tuono’ che saprà accoglierti nel tuo viaggio celeste, dove ti auguro di incontrare presto coloro che hai amato e che troppo presto hai perduto. Ti voglio bene, Roberto Baggio”.