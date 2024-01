Implacabile Galuppini, in doppia cifra per la quinta stagione consecutiva

Francesco Galuppini si conferma per l’ennesima volta come uno degli attaccanti più prolifici della Serie C. Per la quinta stagione consecutiva, infatti, il bomber bresciano in forza al Mantova ha raggiunto la doppia cifra nella classifica marcatori di Serie C. Giocatore a tutto campo, Galuppini può svariare su tutte le zone offensive ed è in grado di giocare come punta centrale, trequartista adattato da mezzala o esterno offensivo. Con le sue prestazioni sta guidando il Mantova al comando del girone A di Serie C ed è ormai considerato un incubo da tutte le difese avversarie.

Sono 83, finora, i gol totali realizzati in Serie C a partire dal suo esordio nella stagione 2012/13 con la maglia del Lumezzane. Dopo le stagioni in rossoblù, Galuppini inizia a girovagare: Real Vicenza, Feralpisalò, Piacenza (con cui vince il campionato), Ciliverghe in Serie D, poi Cuneo e Ravenna. La vera consacrazione arriva però al Renate dove arriva nell’estate del 2019. Con il club brianzolo disputerà 92 partite mettendo a segno ben 42 gol e 15 assist in due anni e mezzo. Le sue prestazioni non passano inosservate al Südtirol che nel gennaio del 2021 decide di puntare su di lui per conquistare la storica promozione in Serie B. Terminato la stagione passa però al Novara dove segna altri 10 gol fino al passaggio della scorsa estate al Mantova costruito dal direttore sportivo Christian Botturi. A Mantova impiega poco tempo per farsi amare dal suo nuovo pubblico: alla prima partita casalinga allo stadio “Martelli” va subito a segno contro il Padova facendo esplodere il tifo biancorosso. Il decimo gol arriva domenica 14 gennaio, sempre davanti al proprio pubblico, in occasione della sfida contro l’Arzignano terminata con il punteggio di 1-1.

Sono 21 le partite finora giocate in stagione, ma Galuppini non intende fermarsi: il girone di ritorno è iniziato da sole due giornate e la vetta della classifica marcatori dista solamente due gol.