Il bresciano Christian Botturi nominato miglior direttore sportivo del Girone A di Serie C

Dopo il campionato irripetibile con la Pro Sesto, Christian Botturi è stato eletto miglior dirigente sportivo del girone A di Serie C per quanto riguarda la scorsa stagione 2022/23.

Scelto dalla società alle porte di Milano nell’estate del 2022 con l’obiettivo di conquistare una salvezza tranquilla, il manager bresciano non soltanto ha centrato l’obiettivo ma ha fatto molto di più. In poco tempo, e con uno dei budget tra i più bassi della categoria, ha costruito una rosa di spessore capace di conquistare prima il titolo di campione d’inverno a pari merito con la Feralpisalò e poi di confermarsi in zona play off al termine del campionato. Il tutto lanciando in panchina Matteo Andreoletti, il più giovane allenatore professionista.

Attualmente direttore tecnico del Mantova capolista, sempre nel girone A di Serie C, Botturi sta compiendo un altro miracolo sportivo. Retrocesso nella stagione regolare e riammessa in Lega Pro a luglio, infatti, il Mantova è ora sotto i riflettori e considerata tra le squadre più accreditate alla promozione in Serie B. Di pari passo con i risultati sportivi c’è anche un rinnovato entusiasmo che domenica 19 novembre, in occasione della sfida casalinga con il Trento, ha raggiunto l’apice facendo registrare il record di affluenza di pubblico allo stadio: oltre 6000 persone presenti sugli spalti e curva sold out, numeri da capogiro da fare invidia anche a società più blasonate.

Per il dirigente originario di Gavardo è un importante riconoscimento che arriva dopo anni di risultati importanti ottenuti anche con il Brescia di cui è stato prima responsabile del settore giovanile e poi direttore sportivo della prima squadra. Sotto la sua gestione, la formazione Under 19 delle Rondinelle ha raggiunto le semifinali play off, perse con il Frosinone, per accedere al massimo campionato di Primavera 1. Rapporto più breve, invece, con la Prima Squadra all’epoca allenata da Filippo Inzaghi che in un’intervista spese parole importanti ne suoi confronti: “Se non avessero mandato via me e Botturi avremmo vinto il campionato”.

Un cerchio che martedì 21 novembre si completerà nel corso de “Il Gran Galà del Calcio - Italian Football Awards”. Giunta alla dodicesima edizione, la prestigiosa rassegna ideata dal giornalista Donato Alfani richiamerà il gotha del calcio italiano dalla serie A alla serie D e si svolgerà proprio a Salerno, città in cui Inzaghi allena.