Record di pubblico e primo posto per il Mantova del ds bresciano Botturi

C’è anche un po’ di Brescia nel Mantova capolista nel girone A di Serie C. Dopo una stagione difficile conclusa con la retrocessione prima e la riammissione poi, la società biancorossa sta vivendo una nuova primavera grazie alla gestione intuitiva e lungimirante del direttore sportivo bresciano Christian Botturi.

Domenica pomeriggio contro il Trento, infatti, lo stadio “Martelli” farà registrare il record di pubblico: saranno oltre 6000 le persone presenti, mentre la curva “Te” riservata ai tifosi mantovani è già tutta esaurita. Numeri davvero importanti da fare invidia anche anche a squadre di Serie B.

Alla sua seconda esperienza sulle sponde del Mincio, il dirigente originario di Gavardo, e tuttora residente nel bresciano, ha costruito uno staff a forti tinte biancoblù a partire dall’allenatore Davide Possanzini, ex capitano e bandiera del Brescia, il vice allenatore Andrea Massolini, bresciano e per anni collaboratore del settore giovanile del Brescia, Michele Arcari, storico portiere delle Rondinelle e il Match Analys Nicolò Brenna. In campo c’è poi Francesco Galuppini, uno dei migliori esterni della categoria che tra l’altro ha già vinto due anni fa quando indossava la maglia del Südtirol.

I tifosi mantovani possono sognare a occhi aperti e gioire di una stagione sin qui molto positiva che parla anche tanto bresciano.