Il bresciano Nicolò Brenna nello staff del Mantova di Davide Possanzini

Il Mantova allenato da Davide Possanzini e allestito dal Direttore Sportivo bresciano Christian Botturi si arricchisce di una nuova figura della nostra provincia. Il giovane Nicolò Brenna (in foto alla destra di Possanzini), infatti, è entrato a far parte dello staff tecnico dell’ex capitano delle Rondinelle in qualità di Match Analysis. Reduce dall'esperienza quinquennale alle con il Brescia Calcio, Nicolò Brenna si appresta ad affrontare una nuova avventura in una società storica e ambiziosa.