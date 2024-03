Il Lumezzane non va oltre il pari contro l’Arzignano: 2-2 il risultato finale

Riesce a metà il riscatto del Lumezzane dopo la sconfitta esterna contro la Giana Erminio. Allo stadio “Tullio Saleri” i rossoblù di mister Franzini hanno infatti pareggiato 2-2 contro l’Arzignano salendo così a quota 42 punti in solitaria al sesto posto. Tutto è successo nella ripresa dopo che il primo tempo s’era concluso a reti inviolate.

La partita

Il primo tempo è caratterizzato dalle poche occasioni e dal tanto tatticismo delle due squadre. La prima emozioni è al 21’ quando Pisano trova la via del gol, ma il su grido è presto strozzato dalla bandierina alzata dal guardialinee per fuorigioco. L’Arzignano risponde al 26’ ma Filigheddu risponde presente salvando la porta come sul finire della prima frazione quando ipnotizza Faggioli che da buona posizione spreca un pallone invitante.

Nella ripresa il ritmo è subito elevato e dopo due minuti gli ospiti passano in vantaggio con Lakti bravo a trovare l’angolino con un preciso destro dalla distanza.

Il Lumezzane però non accusa il colpo a freddo e in meno di dieci minuti ribalta la partita: al minuto 69, sugli sviluppi di una punizione battuta da Taugourdeau nasce il pareggio firmato da Michele Calì abile a risolvere una mischia in area.

Il sorpasso è invece firmato da Taugourdeau che si avventa su di un pallone recuperato da Calì e di forza batte Boseggia.

Il vantaggio rossoblù dura però soltanto quattro minuti perché al minuto 82’ Barba firma il gol del definitivo due pari con un mancino preciso da fuori area.

A pochi minuti dal triplice fischio Ilari va vicinissimo al terzo gol con una rovesciata bellissima, ma la palla si spegne sul fondo.

Il Lumezzane tornerà in campo già martedì 5 marzo alle 18:30 per affrontare in trasferta l’Atalanta Under 23 nel turno infrasettimanale valido per la 30ª giornata del campionato.

Il tabellino

LUMEZZANE - ARZIGNANO 2-2

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Pisano, Dalmazzi, Pogliano (62’ Regazzetti), Righetti; Ilari, Taugourdeau, Calì; Spini (69’ Malotti), Capelli (62’ Gerbi), Iori (81’ Cannavò) A disposizione: Greco, Rizzo, Basso Ricci, Pesce, Parodi, Poledri, Scremin, Tortelli Allenatore: Franzini.

ARZIGNANO (4-3-1-2): Boseggia; Bernardi (69’ Zanon), Milillo, Cariolato (81’ Campesan); Antoniazzi (88’ Casini), Bordo, Lakti; Barba; Parigi, Faggioli (81’ Lunghi) A disposizione: Pigozzo, Botti, Gemigniani, Centis, Baretta, Mattioli Allenatore: Bianchini.

ARBITRO: Marotta di Sapri.

MARCATORI: 69’ Calì, 78’ Taugourdeau - 47’ Lakti, 82’ Barba.

AMMONITI: Dalmazzi, Pisano - Lakti, Bordo, Bernardi.

NOTE: Recupero: 0’-4’.