Lumezzane beffato nella ripresa, la Giana Erminio vince 2-1

Serata storta per il Lumezzane che non riesce a dare seguito alla bella vittoria casalinga dello scorso turno contro la Triestina. Contro la Giana Erminio, infatti, arriva una sconfitta maturata nella ripresa (gol e highlights) dopo aver chiuso il primo tempo avanti di un gol grazie al calcio di rigore trasformato da Taugordeau.

La partita

In avvio di gara la Giana Erminio prova subito a far valere il fattore campo impegnando Filigheddu che che però si fa trovare pronto sul tiro a giro di Mbarick Fall dopo pochi secondi. I rossoblù non stanno a guardare, ma è ancora Filigheddu a dover mettere una pezza sul tentativo di Franzoni. Dopo due occasioni dei padroni di casa arriva l’episodio che cambia la partita: Capelli, servito in profondità da Spini, viene steso da Zacchi e il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Taugourdeau che non sbaglia realizzando l’1-0.

Il gol galvanizza i rossoblù che qualche minuto più tardi sfiorano il raddoppio con Ilari ben servito da Spini. Nei minuti finali del primo tempo la Giana Erminio riprende campo, ma il Lume fa buona guardia a va negli spogliatoi avanti di un gol.

Nella ripresa è sempre la formazione milanese a partire con il piede sull’acceleratore e dopo quattro minuto arriva il pareggio con Maguette Fall, bravissimo nel battere Filigheddu col mancino, in un momento in cui il Lumezzane era momentaneamente in dieci uomini per un colpo alla testa subito da Pisano.

La partita è in equilibrio nel punteggio e nel gioco, ma al minuto 71 i padroni di casa la ribaltano ancora con Maguette Fall abile a sfruttare al meglio un’incomprensione della difesa valgobbina.

Nei minuti finali la formazione di mister Franzini tenta il tutto per tutto, ma le occasioni non arrivano e la partita termina con un’amara sconfitta decisa da episodi.

Il tabellino

GIANA ERMINIO - LUMEZZANE 2-1

GIANA ERMINIO (4-2-3-1): Zacchi; Corno (69’ Previtali), Ferrante, Minotti, Groppelli; Pinto (63’ Ballabio), Marotta; Lamesta (87’ Acella), Franzoni (69’ Messaggi), Mbarick Fall (87’ Piazza); Maguette Fall. A disposizione: Pirola, Magni, Boafo, Perna, Colombara, Barzotti, Verde. Allenatore: Chiappella.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Moscati, Pisano, Pogliano (85’ Gerbi), Righetti; Calì (85’ Pesce), Taugourdeau, Ilari (72’ Malotti); Spini, Capelli (63’ Basso Ricci), Iori (72’ Cannavò). A disposizione: Rizzo, Parodi, Poledri, Scremin, Regazzetti, Tortelli. Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Gandino di Alessandria.

RETI: 49’ 71’ Maguette Fall - 26’ rig. Taugourdeau.

AMMONITI: Zacchi, Pinto, Marotta, Corno, Ferrante - Pisano.

ESPULSI: Sala (non dal campo) - Moscati

NOTE: Recuperi: 0’-7’.