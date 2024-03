Brescia-Palermo | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo il pareggio a reti inviolate del turno infrasettimanale ottenuto sul campo dell’Ascoli, il Brescia si prepara a ospitare il Palermo allo stadio “Rigamonti”. La sfida, valida per la 28ª giornata del campionato di Serie B, è in programma sabato 2 marzo alle ore 14.

Pre partita e precedenti

Sono tre i pareggi consecutivi delle Rondinelle che nelle ultime sette giornate hanno conquistato una sola vittoria. La formazione di mister Maran vanta ancora una difesa di ferro e con 26 gol subiti è seconda soltanto alla Cremonese.

La formazione rosanero si presenta alla sfida reduce dalla sconfitta casalinga maturata contro la Ternana. In classifica il Palermo occupa la quinta posizione a quota 46 punti, 5 di svantaggio dal Venezia seconda della classe.

Il Brescia, invece, occupa la nona piazza con 35 punti conquistati, uno in meno dell’ottavo posto, valido per accedere ai play off, occupato a pari merito da Modena e Cittadella.

Sono 75 i precedenti totali nella storia tra Brescia e Palermo: 16 vittorie dei lombardi, 34 pareggi e 25 successi rosanero. Al “Rigamonti” le Rondinelle hanno perso soltanto 3 delle 29 partite giocate in Serie B (11 vittorie e 15 pareggi). L'ultima vittoria rosanero a Brescia nella serie cadetta risale 13 dicembre 1981 (2-3). Se invece si considera anche la massima serie, l’ultima vittoria del Palermo a Brescia risale alla stagione 2004/05 (0-2) quando in campo tra i rosanero c’era anche Eugenio Corini, attuale allenatore palermitano ma soprattuto bresciano doc oltre che ex della sfida.

Dove vederla

Brescia-Palermo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 12 Cortese, 30 Avella.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Cartano, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 7 Bjarnason, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-2-1) Avella; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Bianchi, Galazzi; Moncini. Allenatore: Maran

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Coulibaly, Segre; Di Mariano, Ranocchia, Di Francesco; Brunori. Allenatore: Corini.