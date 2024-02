“Basta Feralpi”. Gli ultras del Piacenza protestano con il club gardesano

"Non vogliamo altri colori… all’interno dei nostri settori”. È questo lo striscione che nei giorni scorsi è stato appeso ai cancelli della Curva Nord dello stadio “Garilli” di Piacenza, l’impianto scelto dal club del patron Pasini per disputare le gare casalinghe del campionato di Serie B. A firmare la protesta sono stati gli ultras del Piacenza che hanno manifestato il loro dissenso contro la Feralpisalò rea di aver venduto, in occasione della sfida con il Palermo e in altre occasioni, biglietti ai tifosi ospiti anche nei settori Rettilineo e Distinti, i due settori solitamente occupati dal tifo organizzato piacentino.

“La questione non è solo morale, ma potrebbe essere anche di ordine pubblico” hanno specificato i supporters piacentini, infatti la conseguenza di questa decisione è la potenziale contemporanea presenza di tifosi appartenenti a diversi "credo calcistici" nello stesso settore.