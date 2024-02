Feralpisalò sconfitta di rigore. Vince il Bari 1-0

Al “San Nicola” arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Feralpisalò che cede ai padroni di casa del Bari soltanto nella ripresa su calcio di rigore trasformato da Sibili.

La partita

L’avvio di gara è favorevole alla formazione pugliese che gioca disinvolta creando apprensione alla difesa verdeblù che però riesce a difendersi. Il primo sussulto gardesano arriva al 19’ quando Felici, il più intraprendente dei suoi, semina il panico sulla sinistra costringendo la retroguardia del Bari a commettere fallo. La partita subisce una fase di stallo con poche emozioni fino allo scadere del primo tempo quando la Feralpisalò sfiora il vantaggio: altra azione personale di Felici, crossa in area per Kourfalidis che colpisce mancando di un soffio la traversa.

In avvio di ripresa i padroni di casa si fanno vedere in fase offensiva sin dalle prime battute e al minuto 57 conquistano un calcio di rigore. Dopo un consulto con la Var, il direttore di gara rivede però a propria decisione perché la mano di Kourfalidis era attaccata al corpo. Pochissime le emozioni in campo fino alla mezz’ora quando arriva l’episodio che cambia la sfida: braccio troppo largo di Di Molfetta in area e stavolta il rigore viene concesso. Dagli undici metri si presenta Sibili che supera Pizzignacco segnando il gol del vantaggio biancorosso.

La formazioni di mister Zaffaroni reagisce e a quattro minuti dal termine costruisce un’ottima occasione con Manzari che va al tiro con il mancino, ma Brenno salva il risultato con un intervento provvidenziale. Nei minuti finali non succede più nulla e la partita termina con il punteggio di 1-0 a favore del Bari.

La Feralpisalò rimane così a quota 21 punti in classifica, due in meno dell’Ascoli che sfiderà sabato prossimo alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza.

Il tabellino

BARI - FERALPISALÒ 1-0

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (66’ Lulic), Benali, Edjouma; Sibilli (93’ Matino); Menez (63’ Kallon), Puscas (93’ Nasti) A disposizione: Pissardo, Bellomo, Achik, Maiello, Guiebre, Zuzek, Pucino, Acampora. Allenatore: Iachini.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco, Balestrero (79’ Pietrelli), Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (87’ Attys), Felici (87’ Tonetto); Dubickas (62’ Manzari), Butic (62’ La Mantia). A disposizione: Liverani, Volpe, Krastev, Pilati, Hergheligiu, Letizia. Allenatore: Zaffaroni.

ARBITRO: Santoro di Messina.

ASSISTENTI: Massara di Reggio Calabria e Catallo di Frosinone.

RETI: 78’ rig. Sibili.

AMMONITI: Di Cesare, Sibilli, Lulic - Attys.

NOTE: Spettatori 15.412 (8.809 abbonati e 22 ospiti). Calci d'angolo 4-0. Recuperi: 1'-8'.