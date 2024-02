L’Atletica Brescia 1950 trionfa ai Campionati Italiani assoluti indoor di Ancona

Grande successo per l’Atletica Brescia 1950 ai Campionati Italiani assoluti Indoor che si sono svolti ad Ancona lo scorso fine settimana.

Il Team bresciano ha trionfato a livello femminile collezionando 70 punti frutti di tre argenti (Deborah Tripodi nel triplo, Veronica Crida nel lungo e Gloria Hooper sui 60m piani), la quarta piazza della staffetta 4x400 (Michelle Mangiapane, Silvia Meletto, Francesca Meletto e Alexandra Almici), un sesto posto (Giada Pozzato nell’asta), la doppia ottava posizione di Giulia Zanne (1500m e 3000m) e la nona piazza di Sofia Giobelli sugli 800m.

Buone anche le prestazioni di Chiara Galvani nel salto in lungo e Gaia Pedreschi nei 60 mt.

Ottimi anche i risultati delle atlete appartenenti alle squadre militari: medaglia d'argento nella marcia per Alexandrina Mihai (fiamme oro), quinto posto nei 3000mt e settimo posto nei 1500mt per Federica Zanne (esercito), settima posizione nei 60hs per Elena Carraro (fiamme gialle), sesta piazza nei 60mt per Alessia Pavese (aeronautica) e decimo posto nei 60 metri per Chiara Melon (fiamme azzurre) e Johanelis Herrera Abreu (aeronautica).