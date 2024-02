Un’ottima Feralpisalò cede di misura al Palermo

Non è bastata un’ottima Feralpisalò per fermare il Palermo uscito vittorioso dallo scontro odierno al “Garilli” di Piacenza con il punteggio di 2-1 (gol e highlights). I Leoni del Garda interrompono la striscia di tre risultati utili consecutivi, ma senza essere ridimensionati perché il gioco espresso stato di livello e la partita giocata alla pari.

La partita

Nel primo tempo la squadra di mister Zaffaroni gioca meglio e al 22’ sfiora anche il vantaggio, ma la conclusione di Compagnon è fermata dalla traversa. I verdeblù insistono con Ceppitelli, ma stavolta è Pigliacelli a salvare la porta deviando in angolo.

Nella ripresa il Palermo entra o in campo con piglio più propositivo e in meno di dieci minuti cala l’uno-due decisivo: Ranocchia, su assist di Brunori, apre le marcature al minuto 68, poi Soleri raddoppia al 76’ con un bel colpo di testa su assist di Di Francesco.

La Feralpisalò non accusa il colpo e riapre la partita nel primo minuto di recupero con Dubickas bravo a ribadire in rete da pochi passi dopo la traversa colpita da Pietrelli.

Il gol arriva però troppo tardi e ad aggiudicarsi i tre punti è il Palermo.

I Leoni del Garda rimangono così a quota 21 punti in classifica. Nel prossimo turno la squadra di mister Zaffaroni sarà di scena allo stadio “San Nicola” per sfidare il Bari.

Il tabellino

FERALPISALÒ- PALERMO 1-2

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Zennaro, Di Molfetta (70' Pietrelli), Felici (50’ Tonetto); Compagnon (70’ Dubickas), La Mantia (70’ Manzari). A disposizione: Liverani, Volpe, Pilati, Krastev, Letizia, Hergheligiu, Attys, Sau. Allenatore: Zaffaroni.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakite, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund (86’ Aurelio); Ranocchia (70’ Coulibaly), Stulac, Segre; Di Mariano (61’ Insigne), Brunori (70' Soleri), Di Francesco (86’ Henderson). A disposizione: Nespola, Kanuric, Mancuso, Marconi, Vasic, Buttaro, Traore. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1.

RETI: 91’ Dubickas - 68’ Ranocchia, 76’ Soleri.

AMMONITI: Di Molfetta - Di Mariano, Nedelcearu, Ranocchia, Lund.

NOTE: Spettatori: 3.131 (232 abbonati, 1.454 ospiti). Calci d’angolo: 9-4. Recupero: 2'-4'.