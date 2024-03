Brescia combatte ma il divario con Ragusa è troppo ampio: finisce 83-68

Netta vittoria per la Passalacqua Ragusa, che ha la meglio su RMB Brixia Basket per 83-68.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Ragusa prende in mano il match sin dal primo quarto e grazie a un parziale di 19-4 si porta sul 26-8 dopo dieci minuti. Il tiro da tre punti fa la differenza, con Spreafico e Pastrello che si spartiscono due canestri a testa, mandando in crisi la difesa delle lombarde.

Il terzo quarto è equilibrato in termini di parziale, ma Brescia non riesce mai a porre una minaccia credibile alle avversarie: all’intervallo lungo Ragusa è ancora sul +18 (47-29).

Brescia al rientro in campo prova a dare il via alla rimonta: verso il finale del terzo periodo le lombarde arrivano a toccare il -9 (62-53) grazie alle sei triple messe a segno in dieci minuti, con il notevole contributo di Garrick e Tassinari.

Ragusa però trova subito un parziale di 9-0 a cavallo tra il terzo e il quarto periodo e con sette minuti sul cronometro si riporta sul +18 (71-53). Brescia prova a rispondere, ma non va mai oltre il -12 e il match si chiude sull’83-68.

Cinque le giocatrici di Ragusa in doppia cifra, con Spreafico top scorer con 14 punti. La formazione siciliana chiude con il 50% da tre punti e vince la lotta a rimbalzo per 41-30, cogliendo la quinta vittoria consecutiva in questa Techfind Serie A1.

IL TABELLINO

Passalacqua Ragusa - RMB Brixia Basket 83 - 68 (26-8, 47-29, 64-53, 83-68)



PASSALACQUA RAGUSA: Thomas* 9 (3/5, 1/3), Spreafico* 14 (1/4, 4/7), Di Fine, Milazzo 13 (5/5 da 2), Jakubcova* 13 (2/4, 3/5), Pastrello 10 (2/4, 2/3), Juskaite* 11 (4/6, 1/3), Miccoli 5 (1/1, 0/1), Chidom* 8 (4/9 da 2), Nikolic Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 22/40 - Tiri da 3: 11/22 - Tiri Liberi: 6/7 - Rimbalzi: 41 10+31 (Juskaite 9) - Assist: 21 (Thomas 5) - Palle Recuperate: 6 (Chidom 3) - Palle Perse: 17 (Milazzo 3)



RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Landi 4 (1/4, 0/2), Zanardi* 9 (3/6, 1/4), Tomasoni R. 2 (1/2 da 2), Pinardi 3 (1/3 da 3), Louka* 15 (5/12, 1/1), Boothe 11 (4/7, 1/1), Garrick* 11 (1/6, 3/6), Skoric* 2 (1/2 da 2), Tassinari* 11 (1/3, 3/7) Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 17/42 - Tiri da 3: 10/24 - Tiri Liberi: 4/7 - Rimbalzi: 30 10+20 (Boothe 9) - Assist: 20 (Zanardi 6) - Palle Recuperate: 8 (Zanardi 3) - Palle Perse: 13 (Boothe 4)

Arbitri: Wassermann S., Tommasi E., Castellaneta A.