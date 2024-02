Brescia batte Milano nell'anticipo di Campionato: al PalaLeonessa finisce 68-54

Nel weekend della Frecciarossa Final Four, anche un match di campionato per la Techfind Serie A1, l'anticipo della diciottesima giornata: RMB Brixia Basket vince nel derby lombardo col Repower Sanga Milano per 68-54.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Sanga Milano) Ritmi bassi a inizio gara con due giocatrici che sembrano averne di più: si tratta di Garrick per le Bresciane e di Toffali per le Orange: la tripla dell’australiana e le giocate di Toffali ispirano il 5-9 con cui si supera il primo ottavo di gara.

È sempre Garrick dall’arco a riaccendere una gara in cui gli attacchi fanno fatica ad entrare in ritmo. Brixia perde molti palloni e il Repower cerca di approfittarne facendo sempre corsa di testa senza però riuscire a strappare; le bresciane colgono l’occasione e nell’ultimo minuto del quarto riescono a tornare in vantaggio. Si va al primo riposo sul 14-13.

Boothe apre la seconda frazione con una tripla dalla punta e il ritmo improvvisamente si alza. Le padroni di casa si giocano la carta della zona e Toffali è brava a punirla immediatamente con un tiro dalla media.

Penz e Guarneri portano energia per le Orange e l’esterna del Repower è protagonista di uno scambio di triple con la solita Garrick che porta il punteggio sul 22-18. Anche Zanardi trova ritmo spingendo le bresciane sul +8 mentre l’attacco milanese pur eseguendo discretamente non riesce a trovare più il canestro con facilità.

Tulonen prima e Guarneri poi riportano le milanesi sul -3 (26-23) quando sempre Zanardi segna un parzialino di 4-0 che costringe coach Pinotti a fermare la partita. Al ritorno in campo è però Brescia a premere sull’acceleratore andando in vantaggio in doppia cifra (36-25). Toffali in 1vs1 chiude il parziale negativo, le due squadre vanno negli spogliatoi sul 36-27.

Al rientro in campo il Repower fa fatica in attacco e Brescia ne approfitta volando sul +16. Le milanesi si affidano quindi a Turmel che ferma l’emorragia con 4 punti consecutivi che fissano il punteggio sul 43-31.

Toffali cerca di lanciare definitivamente la rimonta segnando da tre ma il bonus a favore delle bresciane permette al Brixia di trovare punti anche in una fase “no” del proprio attacco. Penz dall’arco e Toffali con il gioco da tre punti riportano il Repower sul -4 (45-41).

L’ultimo canestro del quarto lo firma Zanardi e si va all’ultima pausa sul 49-42.

5 punti in fila di Brixia portano le padroni di casa sul +12 dopo due minuti, ci pensa Turmel a chiudere il parziale bresciano in una fase di gara in cui entrambe le squadre sembrano essere in calo.

A 6’ dalla fine, con le Orange sotto di 11 ferma la partita; le Orange rimangono in partita grazie ai tiri a cronometro fermo ma Brescia, con il ritorno in campo di Zanardi, cerca la spallata decisiva.

A 200 secondi dalla fine Brixia è sul +13. Il canestro di Landi in mezza transizione di fatto chiude il match (65-48 con due minuti da giocare). Negli ultimi due minuti viene semplicemente fissato il risultato finale che è di 68-54.

IL TABELLINO

RMB Brixia Brescia - Repower Sanga Milano 68 - 54 (14-13, 36-27, 49-42, 68-54)



RMB BRIXIA BRESCIA: Landi 3 (1/3, 0/1), Zanardi* 26 (8/12, 1/4), Tomasoni R., Pinardi NE, Louka* 2 (1/8, 0/1), Scalvini NE, Boothe 5 (1/2, 1/2), Garrick* 18 (2/2, 3/9), Skoric* 7 (1/3, 1/1), Tassinari* 7 (2/5, 1/3) Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 16/35 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 15/20 - Rimbalzi: 43 8+35 (Zanardi 9) - Assist: 9 (Landi 4) - Palle Recuperate: 10 (Landi 2) - Palle Perse: 14 (Garrick 4)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 20 (6/9, 1/2), Guarneri 6 (1/4 da 2), Beretta*, Vintsilaiou 2 (1/3, 0/3), Penz 11 (1/3, 2/5), Turmel* 8 (3/9, 0/2), Bonomi, Tulonen* 4 (2/5, 0/5), Madonna* 3 (1/2 da 3), Finessi NE Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 14/37 - Tiri da 3: 4/27 - Tiri Liberi: 14/18 - Rimbalzi: 41 13+28 (Turmel 12) - Assist: 6 (Penz 2) - Palle Recuperate: 2 (Penz 1) - Palle Perse: 15 (Turmel 4)

Arbitri: Ursi S., Yang Yao D., Ferrara C.