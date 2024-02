Coppa Italia, la Germani Brescia perde con la GeVi Napoli ed è costretta ad abdicare

La Generazione Vincente Napoli Basket si impone nell’ultimo quarto di finale della Frecciarossa Final Eight 2024 della Coppa Italia e supera i campioni in carica della Germani Brescia, 74-80 il finale.

La formazione partenopea affronterà l’UNAHOTELS Reggio Emilia nella seconda semifinale di sabato 17 febbraio alle ore 20.45. La squadra emiliana, nel derby regionale ha battuto la Virtus Segafredo Bologna.

Finisce cosi, in modo brusco ed inatteso, il regno della Germani Brescia. La squadra campione in carica, e testa di serie numero uno, incappa in una serata storta tanto al tiro quanto sotto le plance ed esce al primo turno della Final Eight di Torino.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Partenza sprint dei partenopei, che sfruttano le uscite dai blocchi di Sokolowski e Brown e i guizzi di Ennis sulle due metà campo per siglare il 3-10 iniziale contro Petrucelli e compagni. Dopo un botta e risposta tra Gabriel e Petrucelli da tre punti, Owens penetra per il +9 ospite, prima che Gabriel e Brown si scambino dei colpi dalla lunetta per l’8-17.

Al termine del quarto, Burnell realizza una super tripla ma Pullen subisce fallo a fil di sirena e realizza i liberi dell’11-19 con cui si chiudono i 10’ iniziali di partita. Dopo due penetrazioni di Pullen e Sokolowski,

Della Valle si accende con una tripla ma Owens gli ribatte subito con la stessa moneta e l’ennesima difesa vincente della Generazione Vincente viene capitalizzata dall’altra parte con l’appoggio facile di Sokolowski (14-26).

La Germani però reagisce di orgoglio coinvolgendo Miro Bilan nel pitturato, sfruttando le abilità dalla distanza di Christon e una tripla di Gabriel, chiudendo così un 10-0 di parziale interrotto dal libero di Owens del 24-27. Sokolowski e Pullen, con delle belle iniziative in transizione, propiziano il nuovo allungo della Generazione Vincente sul +8, ma Della Valle, una pesante tripla e un bell’appoggio in contropiede di Burnell tengono ancora la Germani in scia (30-32).

Il tempo si chiude poi con un punto esclamativo griffato da Markel Brown, che vola per ristabilire il +4 Napoli (30-34 dopo 20’). Tyler Ennis si rende protagonista in avvio di ripresa, dato che realizza un bel canestro in giro e tiro e un assist per Brown, ma Christon e Della Valle tengono vivi i lombardi (34-39).

I partenopei comunque continuano ad essere estremamente efficaci in transizione con Brown a realizzare altre due triple e a ristabilire il +11 di vantaggio, prima che Christon e Gabriel sorprendano la difesa avversaria con le rapide penetrazioni del 38-45.

Proprio il numero 0 di Brescia riavvicina la sua squadra anche sul -4, Pullen però mostra i muscoli concretizzando un gran gioco da quattro punti e i liberi che fanno di nuovo scappare la Generazione Vincente (41-51).

Successivamente, Pullen continua nel suo show con canestro al ferro e super tripla del +14 e un bel taglio di De Nicolao fa volare ulteriormente i campani che aggiornano il massimo vantaggio sul 46-61 dopo 30’ di partita.

Tocca quindi a Petrucelli caricarsi la Germani sulle spalle con cinque punti di carattere, Gabriel e Massinburg capitalizzano le ottime circolazioni di palla bresciane per il -8 ma Zubcic segna da vicino e da lontano i pesanti canestri che fermano la risalita della Germani (57-68).

Gabriel e Bilan, inseguito, sfruttano i loro centimetri nel pitturato avversario, Massinburg mostra il suo talento dal post-basso per il -5 e poi Pullen inventa il super appoggio in penetrazione del 63-70 a 5’ dalla fine.

Altre incursioni al ferro di Owens e Pullen, comunque sia, ristabiliscono il vantaggio in doppia cifra della Generazione Vincente, prima che una bomba di Della Valle e un libero firmato da Massinburg tengano viva la contesa (68-76 a 2 minuti e mezzo dalla fine).

Alcuni errori di Gabriel e Petrucelli, infine, chiudono la contesa e costringono Della Valle e compagni alla resa, nonostante gli ultimi guizzi di orgoglio di Burnell e Cobbins. Finisce 74-80.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Germani Brescia-Generazione Vincente Napoli 74-80. Parziali: 11-19, 19-15, 16-27, 28-19

Germani Brescia:

Generazione Vincente Napoli

GLI HIGHLIGHTS