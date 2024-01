Brescia piega Pistoia e si riprende la vetta della LBA

La Germani Brescia si impone nel finale contro una coriacea Estra Pistoia nel primo match della domenica della 18ª giornata della Serie A UnipolSai della LBA. Una vittoria che permette alla squadra di Coach Magro di tornare in vetta al torneo.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Pistoia) - La capolista vuole imprimere il ritmo che preferisce al match e dopo il primo vantaggio dell’Estra con Hawkins da 3, c’è il parziale della Germani con Christon (11-5 al 4′) che diventa 20-9 all’8. Pistoia soffre contro la fisicità di Brescia e Massinburg più Cournooh che porta al 27-13 del 10′.

L’Estra apre il secondo quarto con un bel 2+1 di Jordon Varnado (27-16) ma c’è nervosismo in campo, con qualche fischio particolarmente contestato, e la tripla di Della Valle sigla il massimo svantaggio pistoiese sul 39-18 al 13′.

Da lì, però, inizia un’altra partita con Varnado, Hawkins e Ogbeide (una schiacciata devastante al 17′) che impostano un break di 9-19 che, con i due liberi di Moore, riavvicinano l’Estra (46-34) e la tripla, aiutata dal ferro, proprio sulla sirena di un positivo Hawkins siglano il 56-45 al 20′.

L’inizio del terzo quarto è tutto di marca Estra che rientra magnificamente dagli spogliatoi con un Ogbeide dominante nel pitturato e la prima bomba di Wheatle al 24′ riapre tutti i discorsi (56-54). Da lì si gioca un altro match, Hawkins dall’angolino timbra il -1, così come Moore subito dopo, il tutto in una serata nella quale Payton Willis non riesce a trovare la via del canestro. Christon e Burnell trovano qualche soluzione per la Germani ma, da quest’altra parte, c’è un Varnado ispiratissimo arrivando al 30′ sul 74-71.

E’ proprio Jordon ad impattare sul 74-74 con una super tripla, l’Estra ha anche la palla del vantaggio con un 2+1 non sfruttato fino in fondo da un buon Del Chiaro ma si ferma di fronte agli appoggi di Cobbins che fanno male nel pitturato e la mira mortifera di Massinburg da fuori. E così, in un amen, Pistoia si trova ad inseguire in maniera importante (90-80 al 36′) con la partita che scappa via in maniera definitiva.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

GERMANI BRESCIA – ESTRA PISTOIA 109-90 PARZIALI (27-13, 56-45, 74-71)

GERMANI BS: Christon 15, Bilan 19, Burnell 10, Massinburg 27, Tanfoglio, Della Valle 16, Petrucelli 7, Cobbins 8, Cournooh 5, Pollini ne, Akele 2, Porto. All.: Magro

ESTRA PT: Willis 5, Della Rosa, Moore 18, Dembelè ne, Saccaggi, Del Chiaro 4, Varnado 20, Wheatle 12, Hawkins 17, Ogbeide 14. All.: Brienza

ARBITRI: Rossi (Arezzo), Bettini (Bologna), Capotorto (Roma)

NOTE: Usciti per cinque falli: nessuno. Fallo tecnico: alla panchina Estra all’11’, Christon (B) al 30′.

