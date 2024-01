Brescia sfata lo storico tabù, batte Trento a domicilio e vola in testa

Dopo il primo successo casalingo del 2024, la Germani trova anche la prima vittoria in trasferta del 2024 superando nettamente la Dolomiti Energia Trentino.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia) - È Semaj Christon in penetrazione ad aprire le marcature della sfida tra Trento e Brescia, e il successivo canestro di Gabriel regala il primo parziale alla Germani (0-4 il punteggio dopo 1’). Trento è brava però a rispondere con un controparziale di 7-0 con i punti di Stephens , Grazulis e la tripla di Toto Forray.

Christon sempre in penetrazione accorcia sul -1 (7-6 il punteggio in favore dei padroni di casa), ma la successiva tripla di Forray porta a 4 le lunghezze di vantaggio per Trento. La dolomiti prova a scappare per ben due volte ma la Germani è brava prima a resistere e poi a passare avanti sul 15-17 con uno scatenato Nicola Akele (per lui 8 punti nel primo quarto).

Hubb trova la parità sul 17-17 quando restano 3 minuti da giocare nel quarto, ma l’attacco di Trento si blocca e Brescia ne approfitta piazzando un parziale di 0-8 con Akele, Della Valle e Christon che fissa il punteggio sul 17-25 al termine della prima frazione di gioco.

Il secondo quarto si apre con la schiacciata di Cobbins su alley-oop di Petrucelli che regala la doppia cifra di vantaggio alla Germani +10 sul 19-29, mentre per Trento è Alviti a rispondere riportando a 8 le lunghezze di svantaggio per i padroni di casa. Brescia prova a scappare con i canestri di Petrucelli e Gabriel che costringono Coach Galbiati al timeout con la Germani scappata a +12 sul 19-31.

All’uscita dal timeout i padroni di casa faticano ancora a trovare il fondo della retina e la schiacciata in contropiede di Gabriel vale il +14 per la Germani. Trento prova ad accendersi dalla lunga distanza con le triple di Grazulis e Baldwin, ma Brescia è brava a rispondere con Massinburg e Cournooh mantenendo così il vantaggio accumulato (27 a 41 il punteggio al 17’). La Germani prova l’allungo decisivo volando sul +18 per ben due volte con Christon e Massinburg, ma la tripla di Grazulis riporta Trento sul -15 (32 a 47 il punteggio al 19’).

Ecco però arrivare un parziale di 0-5 per Brescia con il canestro del capitano Della Valle e la tripla allo scadere di Gabriel che fissa il punteggio sul 32 a 52 al termine del primo tempo di gioco.

Al rientro in campo dalla pausa lunga, è la Germani a trovare il primo canestro con Burnell, mentre per Trento è Grazulis a rispondere. Brescia non vuole fermarsi e allunga su +25 con un altro mini parziale di 0-5 grazie al canestro di Bilan e il 3 su 3 dalla lunetta di Della Valle (34 a 59 il punteggio).

Forray e Baldwin provano ad accorciare il divario per Trento, ma la Germani è brava a replicare con le due triple di Gabriel e Burnell riportando la squadra di Coach Magro sul +26 (41 a 67 il punteggio al 27’). Grazulis prova a caricarsi sulle spalle i compagni di squadra, ma Brescia oggi è inarrestabile ed i 5 punti di Akele portano a 30 le lunghezze di vantaggio per la Germani (44 a 74 il punteggio al 29’).

Nell’ultimo minuto Alviti segna da 3, ma allo scadere Massinburg risponde con la stessa moneta chiudendo così il terzo quarto sul 47-77.

Quarto quarto che ha poco da raccontare dal punto di vista del risultato, la Germani Brescia è brava ad amministrare il vantaggio fin qui accumulato e chiude la partita con il punteggio di 69-93.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Dolomiti Energia Trentino-Germani Brescia 69-93 (17-25, 32-52, 47-77)



DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Ellis 4, Stephens 4, Hubb 2, Alviti 10, Niang 4, Conti, Forray 10, Cooke Jr, Udom 5, Biligha 9, Grazulis 16, Baldwin 5. All. Galbiati



GERMANI BRESCIA: Christon 13, Gabriel 12, Bilan 4, Burnell 11, Massinburg 17, Tanfoglio, Della Valle 12, Petrucelli 5, Cobbins 4, Cournooh 2, Akele 13, Porto. All. Magro

GLI HIGHLIGHTS