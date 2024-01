La Gemani Brescia non completa la rimonta, al PalaPentassuglia vince Brindisi

Nella prima trasferta del 2024, la Germani Brescia non riesce a completare la rimonta negli ultimi minuti e cade contro l’Happy Casa Brindisi che si aggiudica la sfida con il punteggio di 88-79.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia) - Sono i padroni di casa a sbloccare il punteggio con un tiro dalla lunetta di Bayehe, mentre la Germani è lesta a rispondere con Semaj Christon. Il canestro da sotto di Bilan vale il primo vantaggio di Brescia, ma un ispirato Bayehe riporta la sfida in parità sul 4-4.

La Germani prova ad allungare con un mini parziale di 0-5 (4 a 9 il punteggio al 4’), Brindisi prova a restare aggrappata alla partita ma il canestro di Christon e quello del capitano Della Valle costringono Coach Sakota al timeout (6 a 15 il punteggio a favore di Brescia). Brindisi esce con un’altra faccia dal timeout e trova prima i 3 punti con Morris e poi un parziale di 8-0 firmato interamente da Sneed, con due triple, che valgono la parità sul 17-17 quando restano 3’ da giocare nel primo quarto.

La Germani non riesce più a trovare il fondo della retina e il canestro di Johnson regala nuovamente il vantaggio ai padroni di casa. È Miro Bilan a togliere le castagne dal fuoco con il canestro della nuova parità e il successivo 2 su 3 dalla lunetta di Della Valle chiude il primo quarto sul 19-21.

È l’Happy Casa Brindisi ad aprire nel migliore dei modi il secondo quarto trovando 4 punti in rapida successione con i liberi di Sneed e il canestro di Johnson, con Coach Magro costretto a chiamare timeout sul 23 a 21 in favore dei padroni di casa. Dalla lunetta Batley regala il +3 ai suoi, ma ecco arrivare la reazione di Brescia con Burnell che in un amen segna 5 punti e porta la Germani sul +2 (24 a 26 il punteggio al 13’). Sneed impatta nuovamente la partita ma ecco arrivare 7 punti in fila di un infuocato Massinburg che valgono il +4 sul 29-33.

Brindisi è brava rispondere con Laszewski che dalla linea della carità da 4 su 4 firmando la nuova parità sul 33-33. I canestri di Petrucelli e Christon ridonano un po’ di ossigeno alla Germani, ma il solito Laszewski tiene a contatto i suoi trovando punti facili dalla lunetta. Della Valle risponde dalla lunetta con il nuovo +4 per Brescia ma nell’ultimo minuto Brindisi prima trova due punti con Sneed poi la tripla allo scadere di Morris vale +1 sul 41 a 40 al termine del primo tempo di gioco.

È la tripla di Della Valle ad inaugurare la terza frazione di gioco riportando la Germani sul +2, ma Sneed prima con un gioco da 2+1 e poi Morris in penetrazione ridanno il vantaggio ai padroni di casa sul 46-43. La Germani prova ad affidarsi al suo centro, con Bilan che trova 9 punti in fila e riporta la sfida in parità sul 52-52 quando restano 5’ da giocare nel terzo quarto.

Il canestro di Senglin riporta Brindisi sul +2, ma nell’azione successiva la Germani trova punti facili dalla lunetta prima con Della Valle che realizza il libero del tecnico fischiato alla panchina di Brindisi e poi con Massinburg che fa 1 su 2 dalla lunetta (54 a 54 il punteggio al 26’). Partita che viaggia con il punteggio in parità con nessuna delle due squadre in grado di prendere il largo. Nell’ultimo minuto Brindisi si accende e con Johnson trova 5 punti in fila che valgono il +3 (64 a 61 il punteggio).

Bilan accorcia sul -1, ma la tripla allo scadere di Bartley regala il +4 ai padroni di casa sul 67 a 63 al termine della terza frazione di gioco.

Brindisi riparte da dove aveva chiuso il terzo quarto e piazza un parziale di 8-2 grazie ai canestri di Bartley e Riisma che portano i padroni di casa sul +10 (75 a 65 il punteggio al 32’). Gabriel prova a dare la scossa ai suoi trovando 3 punti facili dalla lunetta e accorciando sul -7 quando restano da giocare 7’ nell’ultima frazione di gioco. Il successivo canestro di Christon vale il -5 sul 75-70. Brindisi risponde con un gioco da 2+1 di Sneed e ritorna avanti sul +8 (78 a 70 il punteggio al 35’).

Non momento più buio della Germani, sono Massinburg e Gabriel a riportare sotto Brescia con un mini parziale di 0-4 che dimezza lo svantaggio (-4 sul 78 a 74). Bilan dalla lunetta fa 1 su 2 accorciando sul -3, ma dall’altra parte è Bartley a rispondere presente conquistando due liberi e mettendoli a segno (80 a 75 il punteggio a 90’’ dal termine) costringendo Coach Magro al timeout.

All’uscita dal timeout Gabriel si conquista 3 liberi subendo fallo, ma dalla lunetta fa solo 2 su 3. Con la Germani di nuovo sul -3, Bartley si inventa un gioco da 4 punti che porta a 7 le lunghezze di vantaggio dei padroni di casa e che chiude così i giochi. Vince Brindisi con il punteggio di 88-79.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Happy Casa Brindisi-Germani Brescia 88-79 (19-21, 41-40, 67-63)



HAPPY CASA BRINDISI: Morris 11, Malaventura, Laquintana, Sneed 28, Laszewski 13, Riisma 3, Seck, Lombardi, Bartley 17, Johnson 9, Bayehe 6, Senglin 2. Sakota.



GERMANI BRESCIA: Christon 16, Gabriel 10, Bilan 20, Burnell 5, Massinburg 8, Tanfoglio, Della Valle 11, Petrucelli 5, Cobbins 2, Cournooh 2, Akele, Porto. All. Magro

GLI HIGHLIGHTS