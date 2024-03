La Germani Brescia perde all'overtime contro la Dinamo Sassari: è il sesto ko stagionale

Il Banco di Sardegna Sassari vince all’overtime contro la capolista Germani Brescia e si riavvicina al treno playoff.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - I padroni di casa cominciano ad altissimo ritmo, rispondendo alle prime iniziative individuali di Petrucelli e Christon con la mira dalla distanza di Charalampopoulos, il talento di Tyree e la bomba di Kruslin dell’11-5. Dopo la tripla di Jefferson del +7 sardo, Christon si fa sentire dal perimetro e l’ex Bilan sale in cattedra dal post-basso, lasciando a Petrucelli poi l’onere di appoggiare il canestro che rimette Brescia a un solo possesso di distanza (17-14).

Sassari però non si fa riprendere, dato che Kruslin continua a segnare dall’arco, Diop si sblocca con un paio di folate sotto i tabelloni e il Banco di Sardegna scappa sul 24-15. Al termine del quarto, Massinburg realizza una bella penetrazione e Cournooh sigla un’importante bomba per la Germani, prima che Cappelletti sigilli i 10’ iniziali con il jumper del 26-20.

Dopo un botta e risposta tra McKinnie e Cournooh dalla media distanza, Akele annulla gli effetti di una tripla di Gentile e un importante gioco da tre punti dell’ex Burnell rimette Brescia a un solo possesso dagli avversari (31-28). Un paio di voli di un ottimo Akele in transizione, successivamente, rendono ulteriormente più equilibrato il match, che si accende anche grazie alle giocate atletiche di Christon, che ribattono colpo su colpo ai centri da lontano di Gentile e Jefferson (38-38).

Un gioco da tre punti di Diop e una bomba di Jefferson fanno poi esplodere il PalaSerradimigni, Christon e Della Valle in transizione placano subito l’entusiasmo locale e un gran botta e risposta tra Cappelletti e Cournooh dal perimetro scrive il 50-48 a tabellone. Il tempo si chiude poi con lo spettacolare gioco da tre punti in transizione di Tyree, che manda le squadre negli spogliatoi sul 53-48.



In avvio di ripresa, Sassari trova efficacemente Gombauld sotto il tabellone ma non riesce a scappare, dato che Petrucelli in contropiede e una combinazione tra Bilan e Christon ribadiscono il -3 Brescia (57-54). Successivamente, Tyree e Della Valle si scambiano colpi dalla media distanza, Bilan dal post-basso replica all’omologo Bilan e un gioco da tre punti di Charalampopoulos prova a far riscappare la Dinamo sul 64-58.

Dopo una bomba di Tyree del +7, Brescia riesce ancora una volta a rifarsi sotto con Bilan, un taglio di Gabriel, i liberi di un cinico Cournooh e un super tiro in corsa di un ottimo Akele, che completa il riaggancio a quota 68. Sul finire di un pimpante terzo periodo, la Germani sale ulteriormente di giri grazie a un comodo appoggio in contropiede di Della Valle e a due bombe consecutive del neoentrato Massinburg, che sigillano i 30’ iniziali del match sul 72-76.

Un paio di giocate di atletismo di Diop inaugurano al meglio l’ultimo quarto per la Dinamo, Christon però è cinico dal post-basso e Burnell e soprattutto Massinburg al ferro ribadiscono il +8 lombardo (76-84 a 6’ dalla fine). La Dinamo non riesce più a segnare, Akele ne approfitta segnando di tecnica nel pitturato e portando avanti in doppia cifra gli ospiti, prima che McKinnie interrompa dalla lunetta la lunga emorragia sarda (77-86 a 3’ dalla fine).

Un layup solitario in contropiede e un libero di Tyree cercano poi ancora di far sperare il Banco di Sardegna e un gran recupero di Diop viene convertito dal centro della Dinamo; ci pensa poi McKinnie a correggere un tiro di Tyree e a firmare il -2 entrando negli ultimi 120” di partita. Brescia e Della Valle non riescono più a sbloccarsi e Jefferson ne approfitta guadagnando e firmando i liberi anche del sorpasso sull’87-86.

Akele, in seguito, fallisce una coppia di tiri liberi, Jefferson ne approfitta subendo fallo e siglando dalla lunetta il +3 Dinamo ma Massinburg di gran carattere manda a bersaglio la bomba dell’89-89 a 52” dalla fine. Coach Markovic si affida quindi a Tyree che però sbaglia il tentativo nel pitturato, Christon fa lo stesso dall’altra parte e sia Jefferson che Diop da rimbalzo in attacco non riescono a decidere il match negli ultimi secondi. Si va così all’overtime.

Il tempo supplementare viene aperto da un presente Diop nel pitturato e dal libero di Jefferson del +3, Massinburg tiene sul pezzo la Germani con recupero e comoda affondata del 92-91 ma gli errori di Burnell e Bilan vengono puniti dal cinico Diop, che firma il jumper del 94-92. Una spettacolare schiacciata di Tyree, successivamente, fa volare via la Dinamo entrando negli ultimi 120” di partita.

Ci pensa quindi Bilan, a cronometro fermo, a ridare ossigeno alla Germani, Diop a rimbalzo offensivo continua a essere un fattore e poi Massinburg schiaccia il 98-96. La replica di Sassari è affidata a Tyree e ai suoi liberi del nuovo +4 mentre stavolta sia Cournooh che Massinburg non riescono a replicare per la Germani.

Ci pensa quindi Jefferson con una tripla a 20” dal termine a sigillare il successo del Banco di Sardegna (103-96). Gli ultimi guizzi di Massinburg – autore di quattro punti consecutivi – vengono infatti respinti da Charalampopoulos e dalla sua freddezza a cronometro fermo. Finisce 106-101.

IL TABELLINO

Banco di Sardegna Sassari-Germani Brescia 106-101 dts (26-20, 53-48, 72-76, 89-89)



SASSARI: Cappelletti 9, Treier, Tyree 20, Kruslin 6, Raspino, Gandini, Gentile 6, Diop 28, Gombauld 6, Mckinnie 3, Jefferson 17, Charalampopoulos 11. All. Markovic



GERMANI BRESCIA: Christon 15, Gabriel 8, Bilan 9, Burnell 7, Massinburg 24, Tanfoglio, Della Valle 8, Petrucelli 7, Cournooh 12, Akele 11, Porto. All. Magro

GLI HIGHLIGHTS