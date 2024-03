La Germani Brescia esce alla distanza batte Scafati e mantiene la vetta del Campionato

La Germani Brescia prende il largo nel quarto periodo e manda al tappeto la Givova Scafati.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Ritmi forsennati al PalaLeonessa A2A: gli ospiti si affidano alla coppia di lunghi formata da Nunge (19 punti e 5 rimbalzi) e Pinkins (17 punti e 7 rimbalzi) per fare male all'interno dell'area, i padroni di casa rispondono con Della Valle (25 punti con 6/8 da tre e 5 assist) che in totale solitudine segna tutti quanti i primi 8 punti bresciani; Nunge e Pinkins però ritornano protagonisti e in pochi possessi infliggono un parziale di 0-7 che dà il vantaggio ai campani e costringe coach Magro a rifugiarsi in time-out (8-11).

In uscita dalla breve pausa, Petrucelli (18 punti e 5 rimbalzi) connette con un tiro da dietro l'arco, tuttavia Rivers è abile a rispondere rimettendo Scafati avanti nel punteggio prima che Bilan (12 punti e 10 rimbalzi) segni quattro punti consecutivi e scriva nuovamente la parità sul 15-15; successivamente Blakes (12 punti) va a referto con un gioco da tre punti, ma l'ingresso sul parquet di Cournooh dà nuova verve alla Germani, la quale firma un break di 5-0 e forza la panchina ospite a fermare il gioco (20-18).

Rossato è bravo a stracciare la retina dai 6.75 metri rimettendo la Givova sul +1, Massinburg si fa trovare pronto con il jumper del sorpasso, però l'ultima parola spetta a Gamble che a cronometro fermo chiude sul 22-22 il primo quarto.

Con il piede premuto costantemente sull'acceleratore, le due squadre continuano il loro botta e risposta che inizia con la tripla di Petrucelli e prosegue con la combo Blakes-Robinson, lo stesso numero 4 di Scafati risponde successivamente a Burnell, il quale a sua volta mette un possesso pieno di distanza tra le rivali prima che Robinson (10 punti, 7 assist e 5 rimbalzi) connetta con la tripla del 31-31; i liberi realizzati da Petrucelli sembrano dare il via ad una fase più lenta di gioco, invece ci pensa ancora Robinson a tenere alti i giri del motore con due incursioni al ferro che spingono la panchina bresciana al time-out.

Dopo la breve pausa sono i padroni di casa a prendere saldamente in mano le redini della partita, forzando coach Boniciolli a fermare le ostilità dopo un break di 5-0 targato Della Valle, Christon (14 punti), Petrucelli (38-35); il numero 22 della Givova Scafati non ha intenzione di lasciare il pallino tattico a Brescia, così segna il canestro del -1 e serve Nunge nell'angolo per la tripla del sorpasso.

Gabriel però risponde con la stessa medicina segnando i primi tre punti della sua partita. In seguito ai tiri liberi realizzati rispettivamente da Petrucelli e Pinkins, le due compagini duellano da un lato all'altro del campo con differenti protagonisti – Christon e Bilan per Brescia, Pini e Rossato per Scafati – fino all'appoggio di Blakes che vale il 47-48 alla fine del primo tempo.

L'inizio della seconda frazione è letale per la Germani Brescia che deve chiamare subito un time-out dopo essere caduta vittima del parziale ospite di 2-9 con Pinkins assoluto protagonista; la partita prosegue a corrente alternata ed infatti Della Valle ispira prima Christon, poi Bilan portando il punteggio sul 53-57, così è la panchina ospite a fermare il gioco per rimescolare le carte in tavola.

La tripla di Blakes dall'angolo vale il +7 e la possibile fuga della Givova, tuttavia Della Valle è in totale trance agonistica: assist per la bomba di Massinburg e sette punti consecutivi per un parziale di 10-0 che ribalta completamente il risultato in favore dei padroni di casa sul 63-60; i bresciani avanzano fino a due possessi pieni di vantaggio grazie al tiro da dietro l'arco di Cournooh – servito ancora da un ispirato Della Valle – e solo Nunge, a cronometro fermo, è in grado di fermare l'impeto dei padroni di casa prima che Rivers esegua la schiacciata del 66-66 alla fine del terzo quarto.

Il jumper di Rossato e la tripla di Pinkins aiutano Scafati a riprendere la testa della corsa, i liberi di Petrucelli e il tap-in di Bilan mettono Brescia sul -1, ma l'asse Robinson-Nunge è abile nel confezionare l'azione che mette i campani avanti di un possesso pieno; Massinburg sfoggia le sue qualità di passatore innescando Della Valle e Petrucelli per il 75-73 che viene prontamente pareggiato dai tiri a cronometro fermo realizzati da Nunge.

Dopo il canestro di Christon, è nuovamente Della Valle a caricarsi sulle spalle le responsabilità per i padroni di casa realizzando sei punti consecutivi, tra cui un gioco da quattro punti cruciale per la fuga, successivamente ancora Christon chiude la partita e il parziale di 14-0 in favore della Germani. La tripla di Rivers nel finale serve solamente a scrivere sul tabellino l'89-78 finale.

IL TABELLINO

Germani Brescia-Givova Scafati Basket 89-78 (22-22, 47-48, 66-66)



GERMANI BRESCIA: Christon 14, Gabriel 3, Bilan 12, Burnell 4, Massinburg 5, Tanfoglio, Della Valle 25, Petrucelli 18, Cournooh 8, Pollini, Akele, Porto. All. Magro



GIVOVA SCAFATI: Cavaliere, Sangiovanni, Blakes 12, Gentile, Mouaha, Pinkins 17, Rossato 9, Robinson 10, Rivers 8, Nunge 19, Pini 2, Gamble 1. All. Boniccioli

GLI HIGHLIGHTS