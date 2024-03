LBA, Pesaro sorprende Brescia e interrompe una striscia di otto sconfitte

La Carpegna Prosciutto Pesaro interrompe la striscia di otto k.o. consecutivi e batte la capolista Germani Brescia nel posticipo della 21ª giornata.

Gli ospiti trovano subito il canestro con le affondate in transizione di Akele (9 punti) e Bilan (12 punti e 9 rumbalzi)ma Bamforth, dall’altra parte, si carica i padroni di casa sulle spalle innescando anche Totè (21 punti e 8 rimbalzi, 26 di valutazione) e McDuffie (9 punti e 5 rimbalzi) per il 7-4 d’avvio. Due guizzi consecutivi di Petrucelli (21 punti), in seguito, accendono i biancoblu ma Totè è concreto nel realizzare nel pitturato per i marchigiani e nel tenere l’equilibrio contro Bilan e compagni (11-12).

Successivamente, il neoarrivato Wright-Foreman (25 punti, 7/9 al tiro, 7/7 ai liberi e 27 di valutazione) si iscrive al match con due bombe consecutive, Ford (7 punti e 8 rimbalzi) e Totè mostrano le proprie abilità dalla media distanza e Pesaro prova a scappare sul +7, prima che Burnell (11 punti e 4 rimbalzi) in transizione appoggi il 21-16. Dopo una bella tripla ben costruita per Cournooh, Wright-Foreman continua a dare spettacolo mandando a bersaglio altre due bombe (di cui una sulla sirena) arginando le prime folate di Massinburg (15 punti e 4 rimbalzi) e chiudendo il quarto d’apertura sul 28-21.

Una tripla ben costruita e mandata a bersaglio da Bluiett (15 punti), successivamente, porta i marchigiani avanti in doppia cifra, Burnell da sotto e uno squillo di Gabriel dal perimetro tengono comunque viva la Germani e poi il tris di liberi di Massinburg accorcia sul 33-29 a tabellone. Grazie alle accelerazioni di Massinburg e Christon (9 punti, 6 assist, 8 palle perse), la Germani accorcia ulteriormente le distanze, Ford e Totè a rimbalzo in attacco cercano di tenere viva la Carpegna Prosciutto e Akele in contropiede schiaccia il 39-37.

Successivamente, Cinciarini e Wright-Foreman si incuneano rapidamente nel pitturato avversario, Akele e Petrucelli sono però molto presenti al ferro e a rimbalzo e tengono Brescia a due soli punti di distanza (45-43). Al termine del tempo, Bluiett sale di colpi in contropiede e dall’arco, Petrucelli con un bel taglio cerca di arginare l’ondata pesarese ma Wright-Foreman è inarrestabile e batte la sirena del tempo con il tiro in corsa del 54-45.

In avvio di ripresa, Christon trova bene Bilan sotto i tabelloni ma i rapidi tagli di McDuffie e Totè continuano a spingere via la Carpegna Prosciutto, che tocca la doppia cifra di vantaggio di nuovo grazie alla bomba di Bluiett del 61-51. Brescia comunque non vuole mollare e, nonostante Cinciarini regali a McDuffie e Bamforth dei comodi canestri in transizione, Christon dall’arco e come assistman per Bilan, oltre a un concreto Petrucelli, accorciano sul 67-60.

Successivamente, Pesaro continua a bombardare dall’arco con Ford e soprattutto Tambone (8 punti), che realizza due triple consecutive e allontana Petrucelli e compagni sul 76-64. Al termine del quarto, Wright-Foreman dalla lunetta aggiorna il massimo vantaggio sul +13, prima che Burnell di potenza riaccenda i lombardi con l’appoggio del 79-68 dopo 30’ di partita.

Successivamente, McDuffie e Bluiett si fanno sentire al ferro, lo stesso fanno dall’altra parte Massinburg e Petrucelli ma Wright-Foreman si riaccende con una pennellata mancina per l’84-72 a 6’ dal termine. Successivamente, Christon combina con Burnell e Bilan, Totè continua però ad essere ben trovato dai compagni in transizione e un tap-in di Bluiett scrive il nuovo +14 a 3’ e mezzo dalla fine. La Germani non ha più la forza per reagire ed è costretta ad arrendersi sul punteggio finale di 93-83.

