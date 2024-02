La Germani Brescia vince a Napoli e fa il vuoto in vetta alla classifica

Squadra in casa

Squadra in casa GeVi Napoli

La Germani trova il quarto successo consecutivo superando al PalaBarbuto i padroni di casa della GeVi Napoli con il punteggio di 83-104.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia) - Dopo la palla a due vinta dai padroni di casa, è Brown ad infiammare la retina con la prima tripla della partita, Brescia risponde nel possesso successivo con il canestro da sotto di Akele servito al bacio da Massinburg (3 a 2 dopo 30’’ di gioco).

Napoli prova a replicare con il tiro dalla lunga distanza, ma la Germani fa buona guardia e in attacco piazza un parziale di 10-0 trascinata dai 5 punti di Massinburg, la tripla di Petrucelli e il canestro da sotto di Bilan, che valgono il +9 sul 3-12 al 3’.

La schiacciata di Owens prova ad interrompere il periodo negativo dei padroni di casa, ma la Germani non vuole saperne di fermarsi e trova un altro parziale di 8-0 con le triple di Gabriel e Christon, e il canestro da sotto di Akele che fissano il punteggio sul 5-20 e costringono Coach Milicic al timeout quando restano 4’ da giocare nella prima frazione. Napoli fatica ancora a trovare il fondo della retina, e i liberi di Christon e il solito Bilan da sotto regalano il +19 a Brescia sul 5-24.

È De Nicolao a sbloccare finalmente i padroni di casa e la successiva tripla di Brown vale il -14 sul 10-24. Burnell si iscrive alla partita con una tripla centrale, Zubcic accorcia dalla lunetta, ma la tripla di Cournooh fissa il punteggio sul 12-30 al termine della prima frazione di gioco.

Sokolowski inaugura il secondo quarto con una delle sue triple mentre per la squadra di Coach Magro è Cournooh a rispondere direttamente dalla rimessa, palla sulla schiena di Sokolowski e due punti da sotto. I padroni di casa faticano ancora ad entrare in partita, e la Germani ne approfitta per allungare sul +21 (15 a 36 il punteggio al 13’) costringendo Coach Milicic al timeout.

Al rientro in campo Sokolowski decide di prendersi sulle spalle i compagni e con un parziale di 5-0 riporta i suoi sul -16 costringendo questa volta Coach Magro al timeout (20 a 36 il punteggio al 14’). Nel primo momento di difficoltà per la Germani, è Burnell a ridare ossigeno a Brescia trovando due canestri da sotto e riportando a 19 le lunghezze di vantaggio dei biancoblu.

Ennis prova a mettersi in proprio da una parte, ma Bilan dall’altra chiude il primo tempo con un canestro da sotto allo scadere e fissa così il punteggio sul 28-54 al termine del primo tempo di gioco.

Terzo quarto che si apre con 4 punti in fila di De Nicolao, che prova a ridare energia ai suoi, mentre dall’altra parte Petrucelli cerca di tenere a distanza i padroni di casa. L’attacco di Brescia si inceppa e Napoli prova ad accorciare le distanze trovando punti facili dalla lunetta con Brown, Sokolowski e Owens (38 a 56 il punteggio al 23’).

Massinburg con una delle sue triple prova a riportare l’inerzia del match dalla parte della Germani, ma Napoli sempre con Brown dalla lunetta e con Ennis in penetrazione accorcia sul -17 (42 a 59 il punteggio al 25’) costringendo nuovamente Coach Magro al timeout.

Al ritorno in campo Ennis trova altri due punti dalla lunetta, ma la successiva tripla di Gabriel interrompe il parziale aperto di Napoli e riporta a 18 le lunghezze di vantaggio per Brescia. Sul finale di quarto, una Napoli mai doma, riesce ad accorciare anche sul -15 con il gioco da 2+1 di Ennis (53 a 68 il punteggio al 29’), ma la Germani è brava con Christon a trovare 3 punti negli ultimi 60’’ ed a chiudere così il terzo quarto avanti sul 53-71.

Zubcic apre l’ultimo quarto trovando due punti in tap-in su rimbalzo in attacco, mentre nell’altra metà campo e Massinburg a rispondere dalla lunetta, mantenendo così invariato il distacco tra le due squadre.

Un infuocato Zubcic si prende sulle spalle tutta Napoli e riporta i suoi sul -15 con un gioco da 2+1 (60 a 75 il punteggio), ma ecco arrivare il parziale di 7-2 grazie a Cournooh, Massinburg e Christon che vale il nuovo +20 (62 a 82 il punteggio al 33’), e costringendo Coach Milicic al timeout.

Nel momento migliore della Germani, Napoli trova 5 punti in fila di cuore e grinta che riportano i padroni di squadra sul -15 (71 a 86 il punteggio) e costringendo questa volta Coach Magro al timeout.

Al rientro in campo Petrucelli si conquista due liberi ma fa 1 su 2, mentre nel possesso successivo Bilan appoggia su rimbalzo offensivo e riporta la Germani sul +18. Napoli ci prova fino all’ultimo ma Brescia è brava ad amministrare il vantaggio fin qui accumulato e conquista la vittoria con il punteggio finale di 83-104.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Generazione Vincente Napoli Basket-Germani Brescia 83-104 (12-30, 28-54, 53-71)

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI: Pullen 6, Zubcic 12, Ennis 17, De Nicolao 8, Sinagra 2, Owens 8, Brown 13, Sokolowski 15, Lever 2, Bamba, Mabor Dut Biar, Ebeling. All. Milicic

GERMANI BRESCIA: Christon 16, Gabriel 8, Bilan 12, Burnell 13, Massinburg 23, Tanfoglio, Della Valle, Petrucelli 8, Cobbins 2, Cournooh 18, Akele 4, Porto. All. Magro

