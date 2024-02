Final Eight Coppa Italia, Germani Brescia-GeVi Napoli: come vederla in tv e in streaming

Il match che chiude il quadro dei quarti di finale della Frecciarossa Final Eight 2024 di Coppa Italia è la sfida tra la Germani Brescia, detentore del trofeo, contro la Generazione Vincente Napoli Basket, rispettivamente le teste di serie numero 2 e 7 del tabellone.

Sesta presenza per Brescia alla Final Eight, tutte avvenute negli ultimi 8 anni. L’edizione 2024 sarà per Brescia la terza consecutiva. Nella scorsa edizione, ha conquistato la Coppa Italia partendo dalla testa di serie numero 8. Nella sua storia ha anche collezionato una finale (2018) e due semifinali (2017 e 2022).

Napoli torna ad una Final Eight dopo 16 anni. L’ultima partecipazione della società partenopea è stata quella dell’edizione del 2007 giocata a Casalecchio di Reno. Questa è la quinta Final Eight che gioca il club campano, vincitrice nell’edizione del 2006 ma la sfida tra le due formazioni è inedita.

La conferenza stampa di Coach Alessandro Magro

Alessandro Magro, coach Germani Brescia: "Penso di aver vissuto tutto il percorso di A2A a fianco della squadra e non è un caso che il nostro hashtag dal primo giorno, quando non sapevamo quello che saremmo poi diventati, è Dream Big ovvero sognare in grande. Andiamo a Torino dove giocheremo all’Inalpi Arena, che credo sia uno dei palcoscenici più belli dove esibirsi sia in campo che fuori dal campo perché è un palazzetto perfetto per i grandi balli".

E ancora: "Ci siamo guadagnati la possibilità di esserci ancora e ci arriviamo in condizioni emotive completamente diverse rispetto alla passata stagione e questo ci deve far stare molto attenti perché noi abbiamo vissuto la kermesse dell’anno scorso come possibilità di riscatto in un momento di difficoltà per la squadra in campionato. Abbiamo però un gruppo serio che ha affrontato ogni partita con attenzione. Un gruppo che si lascia guidare ed abbiamo un capitano, Amedeo Della Valle, che incarna tutte le qualità umane e tecniche di un leader e non facciamo proclami. Sarà difficile come lo è stato l’anno scorso, ma siamo consapevoli di quello che stiamo facendo perché quello che abbiamo fatto finora non ci dà un premio ma è sotto gli occhi di tutti".

"Vincere è difficile ma rivincere è ancora più difficile - conclude Magro - perché l’anno scorso ci poteva essere qualcuno che ci sottovalutava mentre quest’anno le formazioni ci conoscono bene e dopo quello che abbiamo dimostrato nei primi 2/3 del campionato. Affrontiamo Napoli, una squadra che neanche due settimane fa abbiamo battuto nettamente in trasferta e questo ci deve far stare molto attenti perché avranno voglia di riscatto. Sappiamo quello che proverà a fare Napoli, ma sappiamo anche quello che dovrà fare la nostra squadra. Arriviamo a Torino con grande umiltà, ambizione ma anche consapevolezza di quello che questa squadra è in grado di fare”.

Germani Brescia vs GeVi Napoli, come vederla in tv e in streaming

Germani Brescia vs GeVi Napoli. Palla giovedì 15 febbraio, ore 20.45 Inalpi Arena (Torino).

Arbitri: Saverio Lanzarini, Andrea Valzani, Edoardo Gonella,