Serie A1, Brescia che beffa: la squadra veneta vince nel finale

Vittoria al cardiopalma per l’Alama San Martino di Lupari, che batte RMB Brixia Basket per 78-76.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Primo quarto molto equilibrato che si chiude sul punteggio di 18-19, poi San Martino di Lupari prova a prendere il largo nel secondo: Turcinovic, Conte e Guarise ne mettono nove consecutivi e le Lupe provano a scappare sul +7 (33-26) a metà della seconda frazione.

Brescia prova subito a risalire fino al –2 (33-31), ma l’attacco di San Martino gira molto meglio che nel primo quarto e grazie a un parziale di 16-10 arriva a segnare ben 31 punti in venti minuti, mandando le due squadre all’intervallo sul punteggio di 49-36.

Nel terzo periodo le due formazioni segnano 18 punti a testa, per cui dopo trenta minuti San Martino è ancora sul +13 (67-54). La partita sembra quasi chiusa, ma Brescia la riapre nell’ultimo quarto.

La formazione ospite inizia gli ultimi dieci minuti con un parziale di 3-14 che le consente di risalire fino al -2 (70-68). Guarise fa 1/2 in lunetta, mentre Zanardi fa 2/2, per cui Brescia si ritrova sul -1 (71-70) e un minuto e mezzo dopo Skoric segna la tripla del sorpasso.

Vente e D’Alie riportano San Martino davanti di cinque punti a un minuto dalla fine (78-73), ma Garrick segna subito la tripla del -2. Nessuna delle due squadre riesce però più a trovare la via del canestro e il match si chiude sul punteggio di 78-76. Anastasia Conte è la migliore delle sue con 18 punti, ma le top scorer del match sono Zanardi (24) e Garrick (22).

Brescia paga con la sconfitta le 21 palle perse e subisce la presenza in area delle venete (46-26). San Martino si porta a -2 da Ragusa, mentre Brescia non sfrutta l’occasione per superare Roma.

IL TABELLINO

Alama San Martino di Lupari - RMB Brixia Basket 78 - 76 (18-19, 49-36, 67-54, 78-76)



ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: D'Alie* 10 (4/9, 0/3), Guarise 3 (1/1 da 2), Tau NE, Conte* 18 (4/6, 3/9), Turcinovic* 16 (4/9, 2/10), Soule* 12 (3/9, 1/3), Pilatone NE, Russo 8 (2/4, 1/3), Arado 4 (2/3 da 2), Diakhoumpa NE, Vente* 7 (3/8 da 2), Kostowicz NE Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 23/49 - Tiri da 3: 7/28 - Tiri Liberi: 11/18 - Rimbalzi: 43 20+23 (Soule 9) - Assist: 14 (D'Alie 7) - Palle Recuperate: 10 (Conte 4) - Palle Perse: 11 (Guarise 2)



RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Landi 1 (0/1 da 3), Tomasoni NE, Zanardi* 24 (5/10, 1/4), Tomasoni 1 (0/0, 0/0), Pinardi, Louka 6 (3/6 da 2), Boothe*, Garrick* 22 (4/8, 4/8), Skoric* 9 (3/6, 1/1), Tassinari* 13 (3/6, 2/5) Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 18/38 - Tiri da 3: 8/20 - Tiri Liberi: 16/19 - Rimbalzi: 39 9+30 (Louka 5) - Assist: 13 (Zanardi 5) - Palle Recuperate: 4 (Zanardi 1) - Palle Perse: 21 (Tassinari 5) - Cinque Falli: Louka

Arbitri: Rudellat M., Calella D., Corrias C.