Marzo inizio con un ricco programma di eventi. Sul Lungolago Marconi di Paratico, domenica si svolgerà "Un Tuffo nel Passato": giunto ormai alla 14esimo edizione, si tratta di un mercatino per soli hobbisti con antiquariato, artigianato e creatività; il tutto nella splendida cornice del Lago d'Iseo. Ma il weekend sarà caratterizzato da diversi mercatini, tra i quali il celebre "Remember Vintage" di Villa Fenaroli, prestigiosa dimora del '700, con espositori non solo di abbigliamento e di accessori vintage, ma anche di oggetti di modernariato, pezzi di arredamento d'epoca, autoproduzioni e remake.



Ora spostiamoci in città, dove ci sono tante mostre da visitare. A Santa Giulia c'è "La Spedizione dei Mille", retrospettiva con le opere di Giuseppe Nodari: attraverso la memoria dell'artista, sarà possibile ripercorrere una delle vicende più note del Risorgimento italiano. Alla Pinacoteca Tosio Martinengo, invece, da non perdere la mostra "Lorenzo Lotto. Incontri immaginati", che – con rinnovata meraviglia, grazie a prestiti straordinari – ci parlerà di uno dei più affascinanti protagonisti della storia dell'arte. Palazzo Martinengo ospita inoltre "I Macchiaioli", bellissima esposizione riguardante una delle più originali avanguardie artistiche del XIX secolo: sarà possibile ammirare oltre 100 opere, per lo più capolavori provenienti da collezioni private – solitamente inaccessibili – e da importanti istituzioni museali, tra cui le Gallerie degli Uffizi di Firenze.



Per gli amanti della storia, infine, domenica si potrà visitare i due bunker di Roè Volciano, rifugi antiaerei chiusi e dimenticati per oltre mezzo secolo. I bunker hanno un valore storico, ma non solo: uno dei due ha anche un'importanza geologica, visto che – con il passare degli anni – un'infiltrazione d'acqua ha trasformato la struttura di cemento in una grotta di calcare.

L'elenco completo è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!​