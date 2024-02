Dopo il successo delle scorse edizioni, va in scena al Teatro Centro Lucia la quarta edizione di Botticino Danza Festival, la rassegna coreografica ideata per valorizzare la Danza e l’immenso mondo che la circonda. Per il quarto anno consecutivo sarà la Danza, in tutte le sue espressioni, la protagonista di una serata al Teatro Centro Lucia.



Sabato 02 marzo alle ore 21:00 andrà in scena la quarta edizione di “Botticino Danza Festival”, uno spettacolo nato per valorizzare la Danza ed il suo immenso mondo nutrito da tanta passione e coltivato con tanta dedizione.



Come nelle edizioni precedenti verranno presentate coreografie di vario genere di alto livello dal punto di vista artistico/interpretativo creando un contesto di alto spessore.



Il progetto, ideato e diretto da Stefania Negroni (direttrice e insegnante della scuola di danza S.N. Dance Studio di Mazzano) in collaborazione con il Teatro Centro Lucia di Botticino, vede due novità per l’edizione 2024: la partecipazione del quintetto di fiati I tre mezzi che suonerà accompagnato da ballerini classici e hip hop e l’esibizione in spazi di Improvvisazione per ballerini contemporanei e in Freestyle per ballerini hip hop.



Lo spettacolo vedrà esibirsi i ballerini delle seguenti scuole di danza: Art & Dance Studio (Villa Carcina), Areazione (Flero), Centro Danza (Borgosatollo), Danza Studio (Chiari), D.P.R. La Pass (Travagliato), Klas Studio (Brescia), Il Contrattempo – Urban Department (Botticino), Master Academy (Castenedolo), Padova Danza (Padova), S.N. Dance Studio (Mazzano), Studio Danza En Dehors (Brescia), Studio Danza Soresina (Cremona). Per informazioni e prenotazioni chiamare o inviare un messaggio su WhatsApp al 334 6374447.