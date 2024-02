Rezzato: Remember vintage

Dopo il successo dell’edizione autunnale, sabato 2 e domenica 3 marzo 2024 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 si respirerà ancora aria di altri tempi nei saloni e nelle gallerie di Villa Fenaroli con la nuova edizione di REMEMBER VINTAGE, la mostra mercato dedicata non solo al vintage ma anche al modernariato, al design, all’handmade e al collezionismo d’epoca.

Una mostra mercato nelle sale di questa prestigiosa dimora del ‘700 con il meglio di abbigliamento e accessori vintage, modernariato, oggettistica, arredamento d’epoca, autoproduzioni e remake con espositori provenienti da tutto il territorio nazionale.



Numerosi poi gli eventi collaterali:



• Forever Dabce curato da Raffy Angel show: un nuovo spettacolo con varie scuole di ballo che si terrà sabato pomeriggio presso il Teatro Scalabrini. Special guest Ermy e Lucia, coppia di ballerini unici nel loro genere;



• Dinner show “Il grande Gatsby”: sabato dalle ore 19:00 alle ore 21:30 cena a buffet con food & drink illimitati. A seguire e fino alle ore 24.00 open bar, DJ set, musica e animazione in Sala Garibaldi. Organizzazione a cura di “La Dolce Vita” di Sirmione (per prenotazione 3474493077)



• Sfilata- spettacolo di abiti da sposa e da cerimonia, curata da Patrizia Concari e da Raffaella Rubagotti che si terrà domenica presso il teatro Scalabrini. Presentano Ilaria Berti e Leo Leonel;



• Fotografia pittorica d'arredo mostra fotografica curata da Life Video Foto di Brescia: esposizione di opere in stile Modigliani, Caravaggio e Retrò;



• Mostra dui auto d'epoca nel cortile della villa e Shooting fotografico in stile anni ‘20 e ‘30, curato da iFerrazStudio in collaborazione con Lady Sissi, e sottofondo musicale curato dalla Chardonnay Dixieland Band;



• Gaetano the crooner , cantante e showman, sarà nostro ospite domenica dalle ore 14:00 e si esibirà live con il suo repertorio anni ‘50 e non solo.



Ingresso al pubblico 8 euro per gli adulti con biglietto valido per una singola giornata e possibilità di reingresso all’evento nella giornata stessa. Ingresso ridotto a 6 euro per gli under 18 e gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni. Ingresso consentito anche ai cani, tenuti al guinzaglio.



Progetto e organizzazione

Associazione Vinile Vintage Brescia



Alberto Carretta pickup@pickuprecords.com Tel / Whatsapp 3382001012