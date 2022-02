Cosa fare a Brescia dal 18 al 20 febbraio: i migliori eventi del weekend

È in arrivo un altro weekend segnato dal bel tempo e da temperature sopra le medie di stagione. L'occasione perfetta per godersi i tanti eventi in programma nella nostra provincia.



Per gli amanti del vintage e dell'antiquariato, c'è davvero un'ampia scelta con ben quattro mercatini a Paratico, Orzinuovi, Iseo e Castrezzato.

Continuano, in città e non solo, le belle mostre in programma che – in periodo di restrizioni per la pandemia – sembrano aver trovato una nuova giovinezza. A Santa Giulia è stata prorogata "La Cina non è vicina" di Badiucao: per chi ancora non l'avesse vista, ne vale davvero la pena.

Da segnalare, infine, il Mercato della Terra al Castello di Padernello, con gli agricoltori della Bassa e i loro prodotti a Km Zero esposti all’interno della meravigliosa fortezza quattrocentesca, mentre a Rovato arriva in tour la rassegna Franciacorta in Bianco.

Da segnalare, infine, il Mercato della Terra al Castello di Padernello, con gli agricoltori della Bassa e i loro prodotti a Km Zero esposti all'interno della meravigliosa fortezza quattrocentesca, mentre a Rovato arriva in tour la rassegna Franciacorta in Bianco.