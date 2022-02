Froza Venite Gente: il celebre musical arriva al Gran Teatro Morato

Il celebre musical teatrale Forza Venite Gente dedicato alla vita di San Francesco D’Assisi tornerà in scena, in occasione del 40° anniversario, il 19 Febbraio 2022 ore 20:45 al Gran Teatro Morato di Brescia.



Lo spettacolo totalmente italiano, entrato nel Guinness dei Primati, tradotto in 8 lingue ed esportato in tutto il mondo con 3.500 repliche e oltre 2 milioni e 500 mila spettatori, torna in una nuova versione: fedele all’originale per trama e contenuti, per sviluppo drammaturgico e partiture musicali, ma profondamente rinnovato nella tecnologia e nella qualità dell’allestimento. Tanto da riportare la Commedia Musicale alle atmosfere di un vero e proprio Musical di immagine nord-europea, rimanendo però profondamente ancorata alla maestosità di una figura, quella di San Francesco, che nel mondo, è icona della cultura apostolica ed emblema della spiritualità cattolica.



La trama, incentrata sulla figura del Patrono d’Italia, racconta i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti, che alimentano sofferenti dicotomie, nella ricerca disperata di un reciproco amore. In questo particolare caso, un Commerciante grezzo e banalmente materialista non può comprendere le mete superiori e trascendenti del Figlio. E, per molti versi, è anche umanamente comprensibile. San Francesco è considerato una figura rivoluzionaria nella Chiesa Cristiana: Papa Pio XII, lo definirà il “il più italiano dei santi e più santo degli italiani”... una statura troppo alta, forse, per una personalità modesta come quella di suo padre Pietro Bernardone. 20, fra Attori, Cantanti e Ballerini, ci accompagneranno in questo viaggio musicale, che racconta una delle figure più importanti della Cristianità. Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri, di elegante intrattenimento e di travolgente simpatia.



Biglietti in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e prevendite abituali con prezzi a partire da 20€. Previsti pacchetti famiglia e biglietti ridotti per under 14 e over 70.