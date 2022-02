Brescia: Inside my laptop, mostra di net art

Apre al pubblico Inside My Laptop – IX Edizione In The Cloud, la nuova mostra virtuale contenente creazioni artistiche realizzate dagli studenti del primo anno della scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia.

Giunta alla sua nona edizione Inside My Laptot – una vera e propria tradizione per l’istituzione – la mostra presenta quest’anno le opere di più di 50 studenti ideate e realizzate all’interno del corso di Net Art tenuto dall’Artista e docente Marco Cadioli. Un progetto accademico sempre più riconosciuto da tutti gli appassionati delle nuove tecnologie e di arte contemporanea della città e per gli appassionati della rete.



E continua la sperimentazione della fruizione della mostra In The Cloud, ovvero online, fruibile da chiunque in qualunque momento e luogo: una scelta coerente con il tempo che stiamo vivendo, al passo con la tecnologia con la quale costantemente comunica e che ha permesso agli studenti ancora una volta di cogliere l’opportunità di pensare e creare a progetti difficilmente realizzabili nella realtà.

Suddivisa nelle sezioni Stay connected, You spin me round e Is this the world we create?, la mostra virtuale espone progetti legati ai temi del web, del cloud e del metaverso, mostrando al contempo un’intrinseca artigianalità e una densa creatività.



Inside My Laptop – IX Edizione In The Cloud non è solo una mostra ma un’esperienza interattiva, coinvolgente e condivisibile. Le opere esposte, giocose e allo stesso provocatorie, sono il frutto delle ricerche personali di ciascuno studente che indaga il proprio ruolo tra il reale e il virtuale.

La mostra è stata curata dagli studenti: Gianluca Bellini, Maria De Rosa, Nourhene Fathallah, Vittorio Ravinale, Tiziano Regosini, Leonardo Scala, Gioele Stampini.



La mostra verrà inaugurata e presentata al pubblico dagli stessi studenti, autori dei lavori espositi, martedì 1 febbraio 2022 alle ore 11.00 attraverso un tour virtuale aperto al pubblico. L’accesso alla mostra è libero e gratuito e sarà disponibile dalla homepage del sito www.accademiasantagiulia.it , a partire dalla sera di martedì 1 febbraio 2022 e fino a venerdì 25 febbraio 2022.