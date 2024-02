Precipita un masso pesante diverse tonnellate: casa sventrata

Alle verso le 9.50 di stamattina, un'enorme frana ha travolto un'abitazione di via Vigne a Piancogno, dove un masso pesante diverse tonnellate ha letteralmente sventrato un'abitazione. Per fortuna, non si registrano feriti. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Darfo.

Nella zona erano già in corso dei lavori di messa in sicurezza. Venerdì 1° dicembre, infatti, diversi massi si erano staccati dalla montagna che sovrasta la località Piano di Gobbia. Uno aveva travolto un’abitazione di via Vigne.



Anche allora, quasi per miracolo, nessun ferito: i proprietari, infatti, risiedono altrove e raggiungono la casa solo nei weekend e durante le vacanze. Un altro macigno, alto quanto una persona, era piombato invece nel giardino di una villa (video): la corsa si era fermata a pochi metri dall'immobile.