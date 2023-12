Case, muri e uliveti travolti da massi enormi: le spaventose immagini del drone

All’alba di venerdì 1 dicembre, enormi massi si sono staccati dalla montagna che sovrasta la località Piano di Gobbia di Piancogno. Uno ha travolto un’abitazione di via Vigne: per fortuna, all'interno non c'era nessuno: i proprietari, infatti, risiedono altrove e raggiungono la casa solo nei weekend e durante le vacanze. Un altro enorme masso, alto quanto una persona, è piombato nel giardino di una villa: la corsa del macigno si è fermata a pochi metri dall'abitazione, e anche qui non si sono registrati feriti. La pagina Meteo & Radar Italia ha ora pubblicato una video girato tramite un drone, che mostra la corsa distruttiva dei macigni verso valle: le immagine sono davvero spaventose.