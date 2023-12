Frana spaventosa, piovono massi enormi: casa travolta

Diversi quintali. Tanto pesano gli enormi massi che, all’alba di oggi (venerdì 1 dicembre) si sono staccati dalla montagna che sovrasta la località Piano di Gobbia di Piancogno. Uno ha persino travolto un’abitazione di via Vigne. Per fortuna, all'interno non c'era nessuno: i proprietari, infatti, risiedono altrove e raggiungono la casa solo nei weekend e durante le vacanze. Un altro enorme masso, alto quanto una persona, è piombato nel giardino di una villa: la corsa del macigno si è fermata a pochi metri dall'abitazione, e anche qui non si sono registrati feriti.



"La strada è interrotta sia in salita che in discesa, e i residenti sono stati evacuati", ha comunicato il sindaco Francesco Sangalli attraverso i social. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Breno e quelli di Darfo Boario Terme, insieme alla protezione civile, mentre sono in corso gli accertamenti del caso. Un disastro per fortuna soltanto sfiorato, ma non è la prima volta che enormi macigni di roccia si staccano dalla parete che sovrasta via Vigne.