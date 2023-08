Lavoratori nero e videocamere non denunciate: multe a due ristoranti

Un'estate calda, non solo per le temperature. Dopo un caso analogo verificatosi a Montecampione, i carabinieri hanno multato per lo stesso motivo un altro ristorante, sempre in Vallecamonica, ma questa volta a Esine. I militari della compagnia di Breno, impegnati in azioni di controllo del territorio, hanno sanzionato un locale dove erano installate irregolarmente, senza i necessari permessi, videocamere di sicurezza.

Nello stesso ristorante, e in un altro locale di Esine, i carabinieri inoltre hanno riscontrato la presenza di lavoratori in nero, senza regolare contratto di lavoro e senza adeguata formazione professionale. Come se non bastasse, sono state rilevate lacune in termini di sicurezza per la salute e sicurezza sul lavoro. Una delle due attività è stata sospesa: complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per 8.600 euro e sanzioni penali per 28.000 euro circa.