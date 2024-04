Parcheggiano in strada, ritrovano le auto cannibalizzate: è allarme nel quartiere

Risveglio amarissimo per i residenti del quartiere cittadino di Fornaci teatro, nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 aprile, di un vero proprio raid messo a segno da ladri di componenti di auto. Ben sei le macchine spaccate e poi smontate, private di pezzi fondamentali e quindi non più utilizzabili dai rispettivi proprietari. Nel mirino questa volta non sono finite vetture di un certo valore - Audi e Mercedes - ma utilitarie (una Lancia lancia Ypsilon e tre Fiat Panda, una Fiat 500) e una Alfa Giulietta: erano parcheggiate in zone diverse del quartiere, tra via Malanotte e via Malibran.

Sei auto nel mirino

Ad accorgersi per prima dell’accaduto e a lanciare l’allarme è stata la proprietaria della Ypsilon: una volta uscita di casa per raggiungere la sua utilitaria, lasciata in sosta nel parcheggio di fronte alla postazione Bicimia, si è trovata il finestrino infranto e la parte sottostante il volante completamente devastata. I topi d’auto si erano infatti portati via il servosterzo e il motorino di avviamento. Impossibile per la donna raggiungere il posto di lavoro.

Un disagio notevole, ovviamente, aggravato dai costi per la sostituzione dei componenti asportati: il preventivo supera abbondantemente il migliaio di euro. Insomma pare che si tratti si una nuova ondata di furti "chirurgici" di pezzi di ricambio da rivendere poi sul mercato nero.

Le indagini

È immediatamente scattata la chiamata, sul posto è intervenuta una pattuglia del reparto volanti della polizia di Stato, che ha effettuato i primi accertamenti. Più tardi le sei vittime hanno sporto denuncia ai carabinieri, ai quali spetta ora indagare sui furti compiuti nel quartiere cittadino. Ma non solo: una volta raggiunta la stazione San Zeno hanno scoperto di non essere gli unici ad aver trovato le proprie auto vandalizzate. Episodi simili si sono verificati, infatti anche a Chiesanuova e Castel Mella.

Non mancherebbero gli indizi: almeno in due occasioni la banda avrebbe infatti agito sotto gli obiettivi delle telecamere delle attività commerciali della zona. Nei filmati si vedrebbero tre giovani armeggiare all'interno delle auto.