Morto in fabbrica, dilaniato da una lastra di metallo: le lacrime per Matteo

Il lavoro in fabbrica, il volontariato per aiutare le persone e gli animali in difficoltà. Una vita semplice, ma colma di piccoli (grandi) gesti di generosità, quella di Matteo Cornacchia: è stata spezzata all’improvviso da un tragico infortunio sul lavoro. Il 46enne di Travagliato è morto verso le 9 di oggi (mercoledì 24 aprile) poco ore dopo avere timbrato il cartellino alla Dall’Era Siderurgica di Lograto: dilaniato da una lastra di metallo che, per cause da accertare, si è sganciata dal carroponte piombandogli addosso.

A dare l'allarme sarebbero stati proprio i colleghi dell’azienda, specializzata nella fornitura e prelavorazione di prodotti siderurgici. Tempo pochi minuti e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Chiari, i tecnici del servizio Psal di Ats (il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) a cui come da prassi, con il supporto dei militari intervenuti, sono stati affidati i rilievi.

Aperta un'inchiesta

La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, senza indagati: il carroponte manovrato dalla vittima sarebbe già stato sequestrato per permettere gli accertamenti del caso. Le indagini dovranno chiarire cosa sia andato storto nella delicate operazioni: se si è trattato di un guasto del macchinario o di un errore umano e perché la lastra di metallo si è staccata improvvisamente, piombando addosso al 46enne.

Durissima la posizione dei sindacati. “Ci ritroviamo ancora a piangere un’altra vittima che si poteva davvero evitare. Aspettiamo che la magistratura faccia tutti i rilievi. Da quanto ho appreso dai colleghi pare che l’operaio, un nostro iscritto, avesse anche delle disabilità", spiega in una nota il coordinatore della Uil Brescia Mario Bailo, che riferisce anche di presunti “problemi di sicurezza” e di altri incidenti che si sarebbero verificati nella stessa azienda.

Il cordoglio del sindaco

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Lograto Gianandrea Telò, invitando l’intera comunità a stringersi attorno ai familiari della vittima: "La magistratura farà chiarezza, ma credo si sia trattato di una tragica fatalità: la Dall’Era opera da tantissimi anni sul nostro territorio ed è una realtà seria e attenta agli aspetti della sicurezza sul lavoro. In tutta onestà, in questi anni non ho ricevuto nessun tipo di comunicazione di lacune o problemi all’interno dell’azienda: prima della tragedia di oggi non si erano mai verificati infortuni".