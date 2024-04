Schiacciato da una lastra di metallo, giovane operaio muore sul colpo

Un operaio di 46 anni ha perso la vita in un tragico infortunio sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 24 aprile, a Lograto. Il dramma poco prima delle 9 alla Dall’Era Siderurgica di via IV Novembre. Stando alle prime informazioni trapelate, il 46enne è stato schiacciato da una lastra metallica caduta, per cause da accertare, dal carroponte che la vittima stava manovrando.

Inutile, purtroppo, la corsa dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza e di un’automedica: per il lavoratore non c’è più stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Chiari e dei tecnici dell’Asst Franciacorta che dovranno chiarire con esattezza quanto accaduto nella ditta specializzata nella fornitura e prelavorazione di prodotti siderurgici