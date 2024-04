Auto travolta da un treno, a bordo c'è una donna: morta sul colpo

È morta sul colpo, travolta da un treno in corsa: la sua auto è stata trascinata sui binari per oltre un centinaio di metri. La vittima è una donna di circa 50 anni di cui in serata non erano ancora state rese note le generalità: l'incidente è avvenuto poco prima delle 23 di martedì a Cologne, all'altezza del passaggio a livello di Via Peschiera.

Sul posto automedica e infermierizzata, ambulanze della Croce Rossa di Palazzolo e di Rovato Soccorso, oltre a Carabinieri, Polizia ferroviaria e Vigili del Fuoco. Per la donna alla guida dell'auto, come detto, non c'è stato niente da fare: morta sul colpo per le gravi ferite riportate a seguito dell'impatto.

Incastrata tra le sbarre del passaggio a livello

La tragedia si è consumata sulla linea ferroviaria Brescia-Bergamo, rimasta chiusa praticamente per tutta la notte per consentire le operazioni di emergenza. Sulla dinamica indagano le forze dell'ordine: la donna, al volante della sua auto, sarebbe rimasta incastrata tra le sbarre del passaggio a livello, proprio mentre si stava avvicinando il treno. Nel buio della notte, sarebbe stato impossibile accorgersi del mezzo sui binari. Fino al fatale impatto. I mezzi sono stati posti sotto sequestro, la salma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.