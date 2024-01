Doppia tragedia sulle montagne bresciane: morti due escursionisti

Due vittime nello spazio di nemmeno due ore. Pomeriggio tragico, quello di oggi (sabato 27 gennaio) sulle montagne bresciane. Il primo dramma si è consumato, poco dopo le 14.30, in Valcamonica; il secondo verso le 16 in Valle Trompia. Entrambi precipitati durante un'escursione, i due uomini vivevano nella nostra provincia e avevano 54 e 44 anni.

Il primo episodio lungo il versante bresciano del Cimon Bagozza, in territorio di Lozio: un 54enne, residente in un paese della Valcamonica, stava affrontando in discesa il canale Lupo - in compagnia di un altro escursionista - e sarebbe scivolato precipitando nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino della Guardia Finanza e il personale del Cnsas: non avrebbero potuto far altro che recuperare il corpo senza vita dell’uomo.

Verso le 16.15 una richiesta di intervento è arrivata alla sala operativa del 112 dal passo del Maniva, a Collio: alcuni escursionisti hanno trovato il corpo senza vita di un 44enne della città. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane uomo è morto in seguito a una terribile caduta da un costone.