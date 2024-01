Morto precipitando in montagna: Sergio era papà di un bambino

È Sergio Bologna una delle due vittime del drammatico pomeriggio vissuto ieri (sabato 27 gennaio) sulle montagne bresciane. Il corpo senza vita del 44enne di Bovezzo, padre di un bimbo di 7 anni, è stato ritrovato da alcuni escursionisti di passaggio al passo del Maniva (in territorio di Collio) verso le 16.30: stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Gardone Val Trompia, il giovane uomo sarebbe scivolato su una lastra di ghiaccio mentre affrontava un costone esposto del sentiero che collega il Dosso alto al Baremone.

L'ultimo saluto

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Dopo i necessari accertamenti, la salma del 44enne è stata restituita ai familiari ed è già stata fissata la data dei funerali. L’ultimo saluto alle 15 di martedì 30 gennaio nella chiesa nuova di Bovezzo.

Bologna faceva l’architetto ed era molto noto e amato nel paese dell’hinterland e non solo: appassionato di montagna e di corsa, era un runner apprezzato e stimato nell’ambiente, oltre che un escursionista esperto. Oltre al figlioletto, lascia nel dolore la compagna Ezia, i genitori e i fratelli Marco e Giampaolo.

Il cordoglio

"In questo momento di grande smarrimento per la partenza al cielo, da una delle montagne bresciane a noi più care, di Sergio Bologna siamo tutti vicini al piccolo Nicolo' Pietro e alla mamma Ezia - scrive su Facebook don Mauro Capoferri, parroco di Bovezzo-. Chiedo una preghiera affinché possiamo trovare luce in questi primi momenti dove non sappiamo, anche da credenti, dove guardare, cosa pensare: forse insieme possiamo chiedere aiuto dall'alto”.