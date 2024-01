Precipita per 200 metri sotti gli occhi di un amico: le lacrime per Maurizio

Un destino tragico e purtroppo identico a quello del 44enne Sergio Bologna, morto durante un’escursione sulle montagne della Valtrompia. Anche Maurizio Vergolio, 54 anni di Bagnolo Mella, ha perso la vita in un drammatico incidente mentre scendeva dal Cimon della Bagozza, verso Lozio, in Valcamonica.

Stando alle prime ricostruzioni, il 54enne, commercialista noto e stimato nella Bassa, è precipitato mentre affrontava il canale del Lupo: un ‘volo’ di oltre 200 metri, sotto gli occhi dell’amico e compagno di escursione, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il medico del 118, sopraggiunto a bordo dell’elicottero dopo la chiamata al 112, scattata verso le 14.30 di sabato 27 gennaio, non avrebbe potuto far altro che constatare il decesso del 54enne e attivare le operazioni per il recupero della salma.

Un dramma che scuote nuovamente la comunità di Bagnolo Mella, già provata dalla morte del sindaco Pietro Sturla la scorsa domenica, e in particolare la sezione degli Alpini di cui il 54enne faceva parte da oltre 25 anni. Amante della montagna e alpinista esperto, attento e scrupoloso - così Vergolio viene descritto in paese - lascia nel dolore la moglie Stefania, impiegata all’ufficio anagrafe del Comune di Bagnolo, e la loro figlia 21enne Chiara. Già fissati i funerali: saranno celebrati alle 15 di martedì 30 gennaio nella parrocchiale di Bagnolo Mella.