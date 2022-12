Raid in villa: ritrovati due mezzi usati dai rapinatori

Un'auto era stata preparata per la fuga, la seconda è stata rubata per rimediare all'incidente occorso alla prima: entrambi i veicoli utilizzati dalla banda di rapinatori entrata in azione nei giorni scorsi a Calvisano sono stati ritrovati.

L'Audi A4 che ha avuto l'incidente nella nebbia della Bassa è stata rinvenuta in un fosso a Malpaga, frazione del comune di Calvisano. Il suv di marca Bmw rubato al titolare della TerComposti invece è stato ritrovato al casello dell'autostrada di Manerbio, dove con ogni probabilità i rapinatori hanno preso il volo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo investigativo di Desenzano del Garda. Nel frattempo la coppia - ancora sotto shock per quanto accaduto - secondo quanto riportato dal quotidiano Bresciaoggi avrebbe chiesto a familiari ed amici la massima riservatezza, per evitare di rivivere con la memoria i momenti drammatici della rapina.