Assalto in villa: continua la caccia ai cinque rapinatori

20 interminabili minuti sotto il tiro delle pistole, mentre i rapinatori cercavano denaro ed oggetti preziosi. Quanto successo rimarrà a lungo nella mente della coppia visitata da una banda di cinque malviventi nel pomeriggio di mercoledì 7 dicembre. A distanza di tre giorni dall'accaduto, i rapinatori sono ancora alla macchia, ma gli inquirenti incaricati delle indagini avrebbero elementi che potrebbero rivelarsi importanti.

Il colpo è stato messo a segno in via Zilie Inferiori a Calvisano, presso la villa del titolare della Tercomposti, azienda che dal 1985 opera nel campo della produzione di terricci e substrati di coltivazione utilizzati nel settore della orto-floro vivaistica. Al momento di rincasare, la coppia è stata accolta da quattro rapinatori col volto coperto e con in mano le pistole: stando a quanto riferito dalle vittime, dovrebbe trattarsi di stranieri.

In soli 20 minuti i rapinatori hanno svaligiato la villa, recuperando un bottino da decine di migliaia di euro. Poi la fuga, con un imprevisto: il quanto complice che avrebbe dovuto prelevare i quattro esecutori materiali del colpo è uscito di strada a causa della nebbia, ed ha dovuto abbandonare l'Audi sulla quale viaggiava. Così i quattro si sono fatti consegnare le chiavi della Bmw dell'imprenditore, e sono stati loro a recuperare il complice. Gli inquirenti avrebbero trovato indizi importanti nei primi giorni di indagine. Altri potrebbero arrivare dalle videocamere di sicurezza installate nei dintorni.