Assalto in villa: pistola puntata al volto, moglie e marito in ostaggio di 4 banditi

Rapina a mano armata a casa di un imprenditore di Calvisano: i banditi prima lo hanno pedinato, poi hanno minacciato lui e la moglie per farsi aprire la porta della villa e farsi consegnare gioielli e orologi. In azione, verso le 18.30 di mercoledì sera, un commando di 4 banditi: volto coperto, armati di pistola, hanno fermato l'imprenditore mentre faceva ritorno - a piedi- nella sua abitazione di via Zilie a Calvisano. Poi avrebbero atteso l'arrivo della moglie dell'uomo.

Sono entrati in villa senza forzare nulla: hanno puntato le pistole al volto della coppia, obbligando moglie e marito prima ad aprire la porta, poi a consegnare oggetti e gioielli di valore.

Venti minuti da incubo, con i malviventi che non si sono fermati nemmeno davanti a un inconveniente: il quinto componente della banda avrebbe infatti avuto un incidente in auto, schiantandosi fuori strada, mentre guidava per raggiungere la villa e caricare i rapinatori con il bottino .Per dileguarsi, i quattro malviventi hanno quindi rubato la Bmw dell'imprenditore.

Nessuno per fortuna si è fatto male, ma restano lo shock e la paura della coppia rimasta in ostaggio dei malviventi per 20 minuti. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Desenzano e Calvisano, giunti sul posto una volta scattato l'allarme.