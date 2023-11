Ribaltone Cortefranca, Roberto Crotti esonerato dopo sole 7 giornate

Non c’è pace in casa Atletico Cortefranca che nelle scorse ore ha esonerato il tecnico Roberto Crotti. Per il club franciacortino è il secondo cambio stagionale in panchina dopo l’allontanamento di Emanuele Bruni. Lo stesso Bruni è stato richiamato dalla società, ma pare che abbia rifiutato perché in procinto di sedersi sulla panchina del Ponte San Pietro in Serie D.

Diverse le motivazioni sull’esonero di Roberto Crotti. Alla base ci sono sicuramente gli scarsi risultati (soltanto 7 i punti conquistati in altrettante giornate), ma da voci vicine all’ambiente rossoblù si parla anche di uno spogliatoio spaccato e dal clima rovente con liti all’interno dello spogliatoio.

Il nome di Alessandro Novazzi sembra essere il più gettonato, ma al momento non ci sono conferme.

Il comunicato del club

“La società Cortefranca Calcio comunica la decisione di interrompere il rapporto di collaborazione con il tecnico Crotti Roberto .

La società lo ringrazia per l’impegno profuso,sul campo e fuori,in questi mesi ed augura un proseguimento di carriera pieno di soddisfazioni.

Comunicheremo nel breve chi proseguirà il percorso alla guida tecnica della prima squadra”.