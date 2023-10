Atletico Cortefranca, Roberto Crotti è il nuovo allenatore

Dopo sette giornate di campionato si sono separate le strade di Emanuele Bruni e l’Atletico Cortefranca. Al tecnico ex Franciacorta e Valcalepio è stato fatale il pareggio casalingo contro il Falco e una posizione in classifica che vede il club rossoblù in piena zona play out. Soltanto quattro i punti sin qui conquistati frutto di quattro pareggi, tre sconfitte e soprattutto zero vittorie.

Il club franciacortino ha deciso di cambiare rotta e dopo un paio di giorni di riflessioni ha individuato in Roberto Crotti la figura ideale per risollevare la squadra. Bergamasco classe 1960, Crotti torna ad allenare in provincia di Brescia dopo le esperienze sempre in Eccellenza con il Rigamonti Castegnato nella stagione 2016/17 e con il Ciliverghe da maggio a novembre 2022.

Mister Crotti esordirà sulla panchina dell’Atletico Cortefranca domenica 22 ottobre nella delicata sfida salvezza in casa della Pavonese ultima in classifica a quota due punti.