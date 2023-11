Serie D, Eccellenza, Promozione | Risultati e marcatori di domenica 26 novembre

Giornata dal segno ics per le formazioni bresciane impegnate in Serie D. Nel girone B, porte inviolate per Desenzano e Pro Palazzolo rispettivamente contro Folgore Caratese e Casatese.

In Eccellenza Okyere regala i tre punti all’Ospitaletto trasformando un rigore pesantissimo al novantesimo in casa dello Scanzorosciate. Gli orange allungano così sul Castiglione fermato sull’1-1 dal Cazzagobornato. Pareggio anche per il Ciliverghe in casa del Falco.

In Promozione la Vighenzi si aggiudica il derby contro il Lodrino e si riprende la vetta della classifica. Alle sue spalle, a un punto di distanza, insegue il Cellatica che non risente dell’impegno infrasettimanale di Coppa Italia e supera la Cividatese con un netto 4-2. Sconfitta nello scontro diretto contro la Sported Maris, invece, l’Orsa Iseo che scivola al quarto posto.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori delle formazioni bresciane

SERIE D

GIRONE B

DESENZANO - Folgore Caratese 0-0 PRO PALAZZOLO - Casatese 0-0

Arconatese - Tritium 1-2

Caldiero Terme - Varesina 1-0

Caravaggio - Clivense 0-0

Club Milano - Virtus Ciseranobergamo 2-3

Crema - Villa Valle 0-2

Legnano - Real Calepina 1-2

Piacenza - Brusaporto 6-1

Ponte San Pietro - Castellanzese 0-1

GIRONE C

Luparense - Breno 1-1 (50′ Modesti - 47′ Melchiori) Virtus Bolzano - ATLETICO CASTEGNATO 1-1 (30′ Cremonini - 20′ Rusconi)

Dolomiti Bellunesi - Cjarlins Muzane 0-0

Adriese - Portogruaro 5-0

Bassano - Union Clodiense 0-1

Campodrasego - Mestre 2-0

Chions - Montecchio Maggiore 0-1

Monte Prodeco - Treviso 1-2

Mori Santo Stefano - Este 0-3

ECCELLENZA

CARPENEDOLO - ORCEANA 0-1 (sabato 25 novembre)

(13′ Forlani)

ATLETICO CORTEFRANCA - ROVATO 0-1

(Barwuah)

PAVONESE - Vertovese 1-0

(Pozzebon)

Casazza - BEDIZZOLESE 0-2

(2 Botturi)

Castiglione - CAZZAGOBORNATO 1-1

(32′ Valotti - 73′ Capitanio)

Falco - CILIVERGHE 2-2

(2 Maffioletti - Triglia, Tanghetti)

Forza e Costanza - DARFO BOARIO 0-3

(Scidone, Giorgi, Fenotti)

Scanzorosciate - OSPITALETTO 0-1

(90′ rig. Okyere)

Castellana - Juvenes Pradalunghese 0-0

PROMOZIONE

CELLATICA - Cividatese 4-2

(13′, 48′ Capelli, 37′ Masperi, 45′ Sinigaglia - 76′ El Hassani)

LA SPORTIVA OME - SAN PANCRAZIO 2-2

(Marini, Corradi - Viscardi, Torchio)

ORSA ISEO - Sported Maris 0-1

(Rabaglio)

San Lazzaro - BORGOSATOLLO 3-1

(43′, 73′ Del Bar, 71′ Buzzacchero - 67′ Salvi)

Marmirolo - Sporting Brescia 1-1

(Cipriani - Scariolo)

VIGHENZI - LODRINO 3-1

(2 Asbiae, Binatti - Scanzi)

VOBARNO - REZZATO DOR 2-1

(64′ Giardini, 71′ Bongioni - 55′ Gradin)

Suzzara - Asola 0-2