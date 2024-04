Il Lumezzane cade con la Pro Sesto. Play off in salita

Al Breda di Sesto San Giovanni, il Lumezzane è stato sconfitto 2-1 in una partita combattuta e sfortunata.

Il tecnico Arnaldo Franzini opta per il modulo 4-3-1-2, già utilizzato nell'ultimo incontro contro il Padova. In difesa, Dalmazzi e Pogliano formano la coppia centrale, mentre Pisano e Righetti giocano sugli esterni. A centrocampo, Taugourdeau è affiancato da Moscati e Calì, mentre dietro alle punte Cannavò e Capelli c’è Ilari nel ruolo di trequartista.

La Pro Sesto inizia meglio la partita e trovando il vantaggio già dopo dieci minuti con Toci che sfrutta al meglio un cross preciso di Sereni. Dopo il gol, i padroni di casa si difendono con ordine aspettando il momento giusto per colpire in contropiede e interrompendo le azioni offensive del Lumezzane con numerosi falli.

Le migliori occasioni per il Lumezzane arrivano da situazioni di palla inattiva: al 25', Capelli sfiora il pareggio con una rovesciata che finisce di poco a lato, mentre al 41' Dalmazzi impegna Bagheria di testa.

Anche nella ripresa la Pro Sesto continua a difendersi strenuamente contro un Lumezzane votato interamente all'attacco. Al minuto 66, però, sono i padroni di casa a segnare il 2-0 in contropiede con Sala.

Il Lumezzane non demorde e riapre la partita con Cannavò bravo a sfruttare al meglio l’assist di Calì.

I rossoblù ci credono, ma nonostante una palla clamorosa per Cannavò nei minuti finali non riescono a trovare il pareggio. Nel recupero è ancora il Lume a rendersi pericoloso con Ilari che colpisce una traversa clamorosa dopo un inserimento perfetto. È l’ultima occasione della partita che termina con una sconfitta immeritata.

Il Lumezzane tornerà in campo sabato 20 aprile quando al “Tullio Saleri” arriverà il Mantova neo campione del campionato di Serie C.

Il tabellino

PRO SESTO - LUMEZZANE 2-1

PRO SESTO (3-4-1-2): Bagheria; Mapelli, Toninelli, Iotti (85’ Caverzasi); D’Alessio (46’ Barranca), Bussaglia, Palazzi (72’ Bahlouli), Poggesi; Sereni (72’ Florio); Toci, Basili (59’ Sala). A disposizione: Formosa, Kristoffersen, Ceruti, Nucifero, Bove, Bruschi. Allenatore: Angelotti.

LUMEZZANE (4-3-1-2): Filigheddu; Pisano (82’ Poledri), Dalmazzi, Pogliano (57’ Regazzetti), Righetti (57’ Spini); Moscati, Taugourdeau, Calì; Ilari; Cannavò, Capelli (72’ Galabinov). A disposizione: Greco, Rizzo, Basso Ricci, Pesce, Parodi, Scremin. Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Canci di Carrara.

RETI: 10’ Toci, 66’ Sala - 71’ Cannavò.

AMMONITI: D’Alessio, Mapelli - Taugourdeau.

NOTE: Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 2’-6’.